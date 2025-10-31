“월드스타 맞아?” 고깃집서 혼자 밥 먹는 ‘BTS 정국’ 포착…SNS 들썩

위버스 라이브 방송 캡처. 엑스(X) 캡처

방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 서울의 한 식당에서 홀로 식사를 즐기는 모습이 포착돼 팬들의 관심을 모으고 있다.

지난 29일 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼 엑스(X)와 온라인 커뮤니티에는 정국이 혼자 고깃집에서 식사 중인 장면을 담은 사진과 목격담이 잇따라 올라왔다.

공개된 사진 속 정국은 가죽 재킷 차림으로 불판 앞에서 고기를 굽고 밥을 비비며 식사에 집중하고 있었다. 주변을 의식하지 않고 여유롭게 식사를 즐기는 그의 모습에 팬들은 반가움을 감추지 못했다.

한 누리꾼은 “설마설마했는데 진짜 정국이었다”며 “일생에 한 번뿐인 순간이었다. 식사 후 사진도 같이 찍어줘서 영원한 추억이 됐다”고 전했다. 정국은 식사를 마친 뒤 계산을 직접 하고, 길에서 만난 팬들과 다정하게 사진을 찍어준 것으로 전해졌다.

방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 서울의 한 식당에서 홀로 식사를 즐기는 모습이 포착돼 팬들의 관심을 모으고 있다. 엑스(X) 캡처

해당 글을 본 팬들은 “고깃집 혼밥은 상남자”, “수퍼스타인데 털털한 성격 같다”, “남 시선 신경 안 쓰는 게 멋지다”, “어딜 가도 알아볼 텐데 놀랍다” 등 다양한 반응을 보였다. 일부 팬들은 “목격담 뜨니 다들 ‘고깃집이야?’부터 묻는 게 너무 웃기다”는 댓글을 남기며 웃음을 자아냈다.

하지만 일각에서는 “밥 먹을 때는 건들지 않았으면 좋겠다”며 사생활을 존중해야 한다는 의견도 나왔다.

정국은 평소에도 ’프로 혼밥러’로 통한다. 팬들 사이에서는 그가 다녀간 식당을 정리한 ‘정국 고기로드’가 공유될 정도다. 그는 음식에 대한 애정이 남다른 것으로도 유명하며, 직접 개발한 ‘불그리(불닭볶음면+너구리)’와 ‘불마요 들기름 막국수’ 레시피를 공개해 화제를 모았다.

한편, 정국이 속한 방탄소년단은 내년 3월 ‘완전체 복귀설’이 제기되며 전 세계 팬들의 기대를 모으고 있다. 블룸버그는 “BTS가 전 세계 주요 도시에서 약 65회의 공연을 계획 중이며, 이 중 절반 이상은 북미 지역에서 열릴 예정”이라고 전했다.

