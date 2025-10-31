이세돌 "난 결혼 잘한 것 같다"…최근 이혼 홍진경 당황

전 바둑기사 이세돌이 최근 이혼한 홍진경 앞에서 "난 결혼을 잘한 것 같다"고 말해 홍진경과 제작진을 당황하게 했다.

이세돌은 30일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에 나와 홍진경과 대화를 나눴다.

이세돌은 바둑기사로 삶을 얘기하다가 "난 결혼을 잘한 것 같다"고 했다. 그러자 제작진은 "아, 결혼…"이라고 말했고 홍진경 역시 다소 당황한 모습을 보였다.

홍진경은 이세돌에게 "정말이냐"고 물었고 제작진은 "잠깐만"이라고 했다. 그러자 이세돌은 "왜 그러시는 거냐"고 의아해해 웃음을 자아냈다.

두 사람은 다시 결혼 이야기를 이어갔꼬, 이세돌은 결혼한지 20년이 다 돼 간다고 했다.

그는 "물론 여러가지 일들이 있었다. 그래도 어마어마하게 싸웠던 건 없었다. 와이프가 잘 맞춰줬다"고 말했다.

이어 "프로 기사로 있을 때는 좀 날카롭고 예민한데 그런 것들도 잘 맞춰줬다. 육아 같은 것도 거의 대부분 와이프가 책임져줬다. 배울 것도 많다. 참 잘한 거 아닌가 싶다"고 했다.

이세돌은 2006년 결혼했다.

2003년 결혼한 홍진경은 최근 이혼 소식을 알렸다.

<뉴시스>

