문가비, ‘정우성 혼외자’ 아들 최초 공개…아빠 똑 닮았네

사진=문가비 SNS

모델 출신 방송인 문가비(35)가 아들과의 일상을 공개했다.

문가비는 지난 30일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 멘트 없이 아들과 찍은 사진 여러 장을 올렸다. 커플룩을 입고 카페, 바다, 들판 등에서 일상을 보내는 모습이 담겼다. 아들은 훌쩍 자라서 걷고 있다. 문가비에게 꽃을 건네는 뒷모습도 시선을 끌었다.

문가비는 지난해 11월 SNS에 출산 소식을 알렸다. 2023년 6월 임신, 지난해 3월 아들을 낳았다. 이후 정우성은 친자검사를 했으며, 결혼 문제를 놓고 갈등을 빚은 것으로 전해졌다.

당시 정우성 소속사 아티스트컴퍼니는 "문가비씨가 SNS에 공개한 아이는 정우성 친자가 맞다. 양육 방식은 최선의 방향으로 논의 중이다. 아버지로서 아이에게 끝까지 책임을 다할 것"이라고 전했다.

그러면서 "두 사람이 결혼하는 건 아니다. 문가비와 교제 여부 등은 확인이 어렵다"고 밝혔다. 정우성도 '제45회 청룡영화상'에서 "염려와 실망을 안겨드린 점 진심으로 죄송하다"며 "모든 질책은 안고 가겠다. 아버지로서 아들에 관한 책임은 끝까지 다할 것"이라고 했다.

문가비는 지난해 12월 "(정우성과) 2022년 한 모임에서 만났고 2023년 마지막 날까지도 만남은 이어졌다. 2024년 1월 어느 날을 마지막으로 지금까지 아이 아버지라는 사람과 단 한 차례도 대면한 적이 없다"고 말했다.

그러면서 "난 그 사람에게 임신을 이유로 결혼이나 그 밖의 어떤 것도 요구한 적이 없다"고 해명했다. 올해 8월 정우성은 여자친구 A와 오랜 교제 끝에 혼인신고한 것으로 전해졌다.

