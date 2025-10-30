李·다카이치 “한·일 미래지향적 협력 강화” [2025 경주 에이펙]

이재명 대통령은 30일 경북 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 방한한 다카이치 사나에 일본 신임 총리와 정상회담을 갖고 첫 대면을 했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 경주 화백컨벤션센터에서 열린 한·일 정상회담에서 다카이치 총리에게 “격변하는 국제 정세와 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 참으로 많은 나라”라며 “한·일 양국이 서로의 경험을 공유하고 협력해 나가면 국내 문제들뿐 아니라 국제적인 문제들도 얼마든지 잘 해결해나갈 수 있다고 생각한다. 그 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 될 때”라고 강조했다. 이 대통령은 “한·일 양국은 수천 년 전부터 사람과 기술, 사상과 문화의 교류를 이어왔다”고 말한 뒤 “그리고 지금 다카이치 총리가 있는 이곳 경주는 총리의 고향인 일본 나라처럼 고대 동아시아의 인적·문화적 교류를 꽃피우던 중심지”라고 했다.

그러면서 “오늘 이 자리가 한·일의 깊은 인연을 재확인하고 미래로 이어나갈 수 있는 좋은 계기가 되길 진심으로 소망한다”고 말했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

다카이치 총리는 이 대통령의 환대에 사의를 표하며 이 대통령의 취임과 한국의 에이펙 개최를 축하했다. 다카이치 총리는 “일본과 한국은 서로에게 중요한 이웃 나라”라며 “지금의 전략 환경 아래 일·한 관계, 일·한·미 간 공조의 중요성은 더욱 증대되고 있다”고 강조했다. 이어 다카이치 총리는 올해가 한·일 국교 정상화 60년을 맞은 해라는 점을 언급한 뒤 “그간 구축해온 일·한 관계의 기반을 바탕으로 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 확신한다”고 했다. 그러면서 다카이치 총리는 “이를 위해 셔틀외교도 잘 활용하며 저와 이 대통령이 잘 소통해 나갈 수 있으면 좋겠다”고 덧붙였다. 이날 회담에서는 과거사 등 민감한 문제에 대한 직접적 언급은 나오지 않은 것으로 전해졌다.

한편, 이 대통령은 11년 만에 방한하는 시진핑 중국 국가주석과 다음달 1일 취임 이후 첫 정상회담을 갖는다. 미·중 전략경쟁 속에서 완전한 복원 궤도에 이르지 못했던 한·중 관계가 새로운 전기를 마련할지 주목된다.

