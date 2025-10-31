‘과로사 의혹’ 런던베이글, 최근 3년 산재 63건

청년 직원 과로사 의혹이 제기된 유명 베이커리 런던베이글뮤지엄에서 최근 3년간 총 63건의 산업재해가 발생한 것으로 나타났다.



30일 더불어민주당 이학영 의원이 근로복지공단으로부터 받은 자료에 따르면 2022년부터 올해 9월까지 런던베이글뮤지엄 사업장에서 63건의 산재가 신청돼 모두 승인됐다. 2022년 1건, 2023년 12건, 2024년 29건, 2025년 9월 기준 21건으로 매해 증가 추세다.

30일 서울 종로구 런던베이글뮤지엄 매장 모습. 뉴스1

특히 지난해만 보면 동종 업계에서 산재 다발 기업으로 꼽히는 SPC삼립(11건)보다도 산재 승인 건수가 세 배 가까이 많았다.



올해 7월 런던베이글뮤지엄 인천점의 한 20대 직원이 회사 숙소에서 숨지면서 과로사 의혹이 불거졌다. 유족들은 고인이 사망하기 일주일 전 주 80시간 이상을 일했다고 주장하고 있다.



회사 측은 “신규 지점 오픈 업무는 그 특성상 준비 과정에서 업무 강도가 일시적으로 집중된다”면서도 “과로사 여부는 회사가 판단 내리는 사안이 아니기 때문에 답할 수 없다”는 입장을 밝혔다.



김영훈 고용노동부 장관은 이날 국회 기후에너지환경노동위원회의 노동부 대상 종합국정감사에서 전날부터 런던베이글뮤지엄에 대한 근로감독에 돌입했다며 “이러한 운영 방식(장시간 노동)이 마치 기업 혁신이나 경영 혁신의 일환으로 포장돼 성공 사례처럼 회자하는 문화를 이번에 발본색원하겠다”고 강조했다.

