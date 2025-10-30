서울 중구문화재단, 왕소영 신임사장 선임

재단법인 중구문화재단은 제9대 사장으로 왕소영(59) 아트위캔 대표이사를 선임했다고 30일 밝혔다. 왕 신임 사장은 다음 달 3일 취임해 3년간 재단을 이끈다.

왕 사장은 상명대학교와 동 대학원에서 성악 학사·석사를 취득하고 이탈리아 우디네 국립음악원을 졸업한 뒤 정동극장 공연팀장, 국립박물관문화재단 문화사업부장 등을 역임했다.

왕소영 제9대 중구문화재단 사장

최근에는 발달장애인의 예술 활동을 지원하는 아트위캔 대표로 활동하며 문화예술 향유 기회를 확대하는 데 힘썼다.

왕 사장은 문화예술 및 사회공헌 분야에서의 공로를 인정받아 문화관광부장관 표창, 보건복지부장관 표창, 대한민국 올해를 빛낸 인물 대상(사회공헌부문), 서울특별시의회 의장상 등을 수상한 바 있다. 문화재단 측은 이러한 경험을 바탕으로 공공성과 예술성을 아우르는 균형 잡힌 문화예술 행정을 펼쳐갈 것으로 기대된다고 밝혔다.

왕 사장은 “충무아트센터를 매개로 문화가 일상에 스며드는 문화공동체를 조성하고, 급변하는 시대 흐름에 맞는 창의적 프로그램 신설로 다양한 계층의 문화 참여 기회를 확대하겠다”고 소감을 말했다.

