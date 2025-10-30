코오롱, APEC에서 비즈니스 협력기회 모색

코오롱그룹은 29일부터 30일까지 양일간 이규호 부회장을 비롯한 주요 계열사 CEO들이 경주에서 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 현장을 찾아 새로운 비즈니스 협력 기회를 발굴하고 있다고 밝혔다.

코오롱그룹은 29일부터 30일까지 양일간 이규호 부회장을 비롯한 주요 계열사 CEO들이 경주에서 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 현장을 찾아 새로운 비즈니스 협력 기회를 발굴하고 있다고 밝혔다. 사진은 이 부회장(오른쪽에서 두번째)과 코오롱FnC 유석진 대표이사(오른쪽)가 중국 유통기업 관계자들과 대화를 나누는 모습. 코오롱그룹 제공

우선 코오롱인더스트리 제조부문 허성 대표이사가 이 기간동안 APEC CEO 서밋 2025의 수소 관련 세션에 참여했다. 허 대표는 현대차 등 글로벌 수소 경제 선도기업 대표들과 네트워킹을 통해 사업 협력방안 등을 논의했다.

코오롱인더스트리는 그룹의 수소사업 중추 역할을 맡아 지난 30여년 간 멤브레인 및 수소연료전지용 분리막 기술 등 수소연료전지 관련 기술을 축적해왔다. 2013년부터는 국내 최초로 수분제어장치 양산 체제를 갖추며 글로벌 시장점유율 1위를 지켜오고 있다. 수소연료전지의 핵심인 고분자전해질막(PEM)도 2021년 국내 최초로 양산설비를 갖추고 생산∙판매하고 있다.

패션 전문 기업인 코오롱인더스트리 FnC부문의 유석진 대표이사도 경주에서 국내외 주요 패션 및 유통 기업 관계자들과 교류를 통해 글로벌 사업 연계 방안을 모색한다. 특히 중국을 비롯한 아시아 기업과의 네트워킹을 강화하고, 전략적 파트너십에 대한 기회를 엿볼 계획이다.

패션 전문 기업 코오롱인더스트리 FnC부문(이하 코오롱FnC)의 유석진 대표이사는 경주에서 국내외 주요 패션 및 유통 기업 관계자들과 교류하며 글로벌 사업 협력 방안을 논의했다. 중국 최대 이커머스 플랫폼 징둥그룹(JD.com)과의 미팅에선 브랜드 협력뿐 아니라 아니라 JD.com의 물류 및 유지관리(MRO)사업 분야까지 협력 가능성이 검토됐다. 중국 대표 패션그룹 보스덩(波司登, Bosideng)과는 보스덩이 보유한 유통망과 브랜드 운영 인프라를 활용한 협력 모델과 코오롱FnC의 중국시장 진출 전략을 중심으로 구체적 사업 연계 방안에 대해 의견을 나눴다.

코오롱FnC는 글로벌 아웃도어 브랜드로 괄목할 만한 성장세의 ‘코오롱스포츠’와 하이엔드 골프웨어 브랜드 ‘지포어(G/FORE)’를 중심으로 동북아 시장에서 한국을 대표하는 럭셔리 브랜드로 입지를 확대하고 있다. 특히 차별화된 브랜딩 전략과 디자인 역량을 통해 세계 패션트렌드를 선도하는 K-패션의 ‘K-럭셔리’ 대표주자로 자리매김하고 있다.

코오롱티슈진 전승호 대표이사는 MSD(머크)와 오가논 등 글로벌 헬스케어 기업과 네트워킹 미팅을 통해 회사 현황을 공유했고, 중국의 블루메이지바이오테크놀로지코리아 대표이사 등 업계 주요 기업 관계자들과도 만나 협력방안을 논의했다.

전 대표이사는 앞서 지난 1년 간 이규호 부회장이 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 바이오헬스케어 워킹그룹(BHWG) 의장으로 활동시 위원으로 참여해왔다. 이번 BHWG이 선정한 고령화 및 만성질환 증가에 따른 대응전략은 향후 민관 협력안으로 다뤄질 가능성이 큰 상황이다. 코오롱티슈진의 핵심 파이프라인 TG-C는 대표적인 고령자만성질환인 골관절염의 치료제로, 향후 임상 성공과 상업화가 데이터∙AI 활용 등과 결합된다면 ‘정책-비즈니스-글로벌 사회문제’ 해결을 아우르는 축이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

첨단 복합소재 전문기업 코오롱스페이스웍스의 안상현 대표이사는 국내외 주요 우주·항공·방산 기업 관계자들과 교류하며 기술협력 및 산업 간 연계 강화 방안을 모색한다. 코오롱스페이스웍스는 급변하는 글로벌 우주항공 산업과 전장환경 속에서 우주항공 및 방산 산업 공급망 협력의 중요성을 강조하고, 첨단 복합소재 분야에서 축적한 기술력과 경험을 기반으로 산업 간 기술 교류의 장을 마련할 계획이다.

회사는 복합소재 기술을 토대로 우주, 항공, 방산, 모빌리티 등 다양한 산업 분야에서 소재부터 제품 설계 및 제조까지 통합 기술 솔루션을 제공하고 있다. 이를 통해 우주발사체 및 위성 부품, 항공기 구조재, 방탄 경량화 부품, 미래 모빌리티 경량화 부품 등 고성능 복합소재 응용 제품군을 확대하며 글로벌 시장 경쟁력을 강화하고 있다.

