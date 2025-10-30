휘슬, 메리츠캐피탈과 자동차 금융 서비스 고도화 MOU 체결

30일 서울 강남구 모노플랫폼 본사에서 진행된 업무제휴 협약식에서 모노플랫폼 정해준 대표(사진 왼쪽)와 메리츠캐피탈 박상호 영업본부장이 기념사진을 촬영하고 있다. 모노플랫폼 제공

통합 모빌리티 애플리케이션 ‘휘슬(Whistle)’을 운영하는 모노플랫폼이 메리츠캐피탈과 자동차 금융 서비스 고도화를 위한 전략적 협력 양해각서를 체결했다고 30일 밝혔다.

협약식은 정해준 모노플랫폼 대표이사와 박상호 메리츠캐피탈 영업본부장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 서울 강남구 테헤란로 모노플랫폼 본사에서 진행됐다.

휘슬의 플랫폼 경쟁력과 메리츠캐피탈의 금융 전문성을 결합, 자동차 보유와 구매 희망 고객에게 최적화된 금융 상품을 제공하고, 중고차 금융 분야의 고객 경험을 한층 고도화하는 것이 목표다.

휘슬은 금융 서비스가 필요한 고객을 대상으로 상품 연계 서비스를 제공하며, 메리츠캐피탈은 금융 상품의 설계, 심사, 운영 등 금융 부문 전반을 총괄하게 된다.

양사는 고객을 대상으로 개인 맞춤형 금융상품을 선보이는 등 지속 가능한 협력 체계를 구축해나갈 계획이다.

정해준 모노플랫폼 대표이사는 “중고차 금융 접근성을 높이고, 신뢰 기반의 모빌리티 금융 생태계를 조성하겠다”고 말했다.

박상호 메리츠캐피탈 영업본부장은 “양사의 강점을 바탕으로 중고차 금융 시장 내 인지도를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

누적 이용자 수 587만명에 등록 차량 554만대를 보유한 휘슬은 주정차 단속 알림과 자동차 검사 예약·픽업 등 자동차 생애주기 전반에 걸친 다양한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지