트럼프 “한국의 핵추진 잠수함 건조 승인”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 건조를 ‘승인(approval)’했다고 밝혔다. 이재명 대통령이 전날 한·미 정상회담에서 핵추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 결단해 달라고 요청한 것에 하루 만에 화답한 것이다.



트럼프 대통령은 30일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “한·미 군사동맹은 어느 때보다 강력하다”며 “그것에 기반해 나는 한국이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 공동취재

트럼프 대통령은 다른 글에서 “한국은 핵추진 잠수함을 바로 여기 훌륭한 미국 필라델피아 조선소(필리조선소)에서 건조할 것”이라며 “미국의 조선업은 곧 대대적인 부활을 맞을 것”이라고도 말했다. 필리조선소는 지난해 12월 한화그룹이 인수했으며 한·미 조선협력의 상징으로, 중국 상무부의 제재 목록에 올라 있다.



핵추진 잠수함을 운용하려면 소형 원자로와 농축우라늄 연료를 확보해야 하는데 이를 위해선 미국 동의가 필수적이다. 특히 한미원자력협정 개정 혹은 보완과 미국의 기술 지원 및 연료 공급 등이 수반돼야 한다.



김남준 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 “정부는 트럼프 대통령의 결정을 환영한다는 입장”이라며 “이번 결정은 국방력을 강화하고 대한민국 방어에 있어서 우리 군의 주도적 역할을 크게 확대하는 데 기여할 것이다. 차후 이 사안과 관련해 미국과 긴밀하게 협조할 것”이라고 설명했다.



안규백 국방부 장관은 이날 국회 국방위 종합국감에서 핵추진 잠수함의 필리조선소 건조에 대해 “한·미 간 추가적인 논의를 반드시 해야 할 것으로 생각한다”고 밝혔다. 그는 핵추진 잠수함, 소형원자로는 국내에서 생산하고, 연료인 농축우라늄을 미국 측에서 공급받는다는 계획을 갖고 있다는 점도 공개했다. 강동길 해군참모총장은 “(핵추진 잠수함 건조에) 10년 정도 소요된다. (지금 건조가 결정된다면) 2030년대 중반 이후가 될 것”이라고 말했다.

