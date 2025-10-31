맨몸 구조활동 최승일씨 등… 호우 대응 정부포상자 선정

지난 7월 집중호우 속에서 위험을 무릅쓰고 구조활동에 나선 최승일(사진)씨 등 25명이 정부로부터 포상을 받는다. 행정안전부는 30일 호우 대응 정부포상자 25명을 선정해 이 중 10명에게 대통령 표창을, 15명에게 국무총리표창을 수여한다고 밝혔다. 행안부는 12월 열리는 ‘대한민국 안전가족’ 격려 행사에서 이들에 대한 포상 수여식을 진행할 예정이다.
입력 : 2025-10-31 06:00:00 수정 : 2025-10-30 23:39:17
김세희 기자 saehee0127@segye.com
