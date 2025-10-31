취임 1년 장세일 영광군수 “에너지 기본소득도시 ‘영광’ 실현”

“전국 최초로 에너지 기본 소득 도시 모델을 구축하겠습니다.”



장세일(사진) 전남 영광군수는 취임 1년 핵심 성과로 전국 최대 규모인 100만원의 민생경제회복지원금 지급과 에너지 기본소득 제도 도입 준비를 꼽았다. 장 군수는 “기본소득상생 전담팀 구성과 조례 제정, 기본소득 위원회 출범 등 모든 군민이 기본적인 권리를 누릴 수 있는 법적·제도적 기반을 마련했다”며 “대형 해상풍력발전 클러스터를 조성해 안정적 재원을 마련하고 있다”고 밝혔다. 올해 설과 추석 즈음에 100만원의 민생회복지원금을 준 영광군은 올 12월 또 전남도의 ‘전남형 기본소득 시범도시’로 선정돼 군민 1인당 50만원의 기본소득을 추가 지급한다.

“취임 직후 인수위원회도 없이 시작된 어려운 상황 속에서 쉼 없이 뛰어왔다”는 장 군수는 재생 에너지 거점 도시의 역할을 강화하고 있다. 그는 “2조7000억원 규모의 수소 특화단지 유치와 재생에너지100% 산업단지 조성에 박차를 가하고 있다”며 “신재생에너지 인프라를 바탕으로 지속 가능한 산업 기반을 조성해 영광의 미래 경쟁력을 확보하겠다”고 약속했다.



관광 분야에서 성과도 눈부시다. 장 군수는 “전남 신규 관광지로 지정된 백수해안도로를 비롯해 38만명이 방문한 상사화축제, 종교순례 테마관광지 개발, 401억원 규모의 광역관광 개발사업 확정 등은 영광의 관광 경쟁력을 한층 높였다”고 자신했다.



장 군수는 지역 소멸을 막기 위해 인구를 늘리는 청년과 출산, 육아 정책의 인프라 구축에 힘을 쏟고 있다. 그는 “청년 부군수제와 청년정책협의체를 출범하고 청년의 아이디어를 군정에 반영하는 청년 전용예산제를 운영하고 있다”고 전했다. 장 군수는 “산후조리비 지원 확대와 출생기본수당 지급, 영광청년육아나눔터를 개소해 아기 키우기에 불편하지 않는 도시 환경을 만들기 위해 노력할 것”이라고 강조했다.

