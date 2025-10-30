LG디스플레이 3분기 영업이익 4310억…“턴어라운드 가시화”

LG디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) 출하량 확대에 힘입어 3분기 흑자전환에 성공했다. 연간 기준으로도 4년 만에 흑자 전환을 눈앞에 두게 됐다.

LG디스플레이 파주 사업장 전경. LG디스플레이 제공

LG디스플레이는 3분기 연결기준 매출액 6조9570억원, 영업이익 4310억원의 경영실적을 올렸다고 30일 발표했다. 매출은 전년 같은 기간 6조8213억원 대비 2% 증가했고, 영업이익은 전년(806억 적자)과 전 분기(1160억원 적자) 대비 흑자로 전환했다.

LG디스플레이는 올해 3분기 전 제품군에서 올레드(OLED·유기발광다이오드) 패널 출하가 확대되며 매출과 영업이익이 동반 증가했다.

특히 OLED 제품 비중은 계절적 성수기에 더해 중소형 OLED 패널의 신제품 출시 효과로 역대 최고 수준인 65%를 기록했다.

지난 3분기는 계절적 성수기인데다, 중소형 올레드 패널의 신제품 출시 효과가 더해졌다. 매출 기준 제품별 판매 비중은 모바일용 패널 및 기타 제품 39%, IT용 패널(모니터, 노트북 PC, 태블릿 등) 37%, TV용 패널 16%, 차량용 패널 8% 순이다.

고부가 올레드 출하 확대와 함께 강도 높은 원가 혁신으로 영업이익도 개선됐다.

LG디스플레이는 올해 3분기 인력 운영 효율화에 따른 일회성 비용을 일부 반영했지만 에비타(EBITDA·상각 전 영업이익)는 1조4239억원으로 전분기 대비 35%, 전년 동기 대비 23% 각각 증가했다. 에비타 이익률도 20.5%를 기록했다.

LG디스플레이의 올해 3분기 실적 선방으로, 올해 누적 영업이익도 3485억원으로 집계됐다.

이는 전년(5610억원 적자) 대비 수익성이 큰 폭 개선되며 4년 만에 연간 기준 흑자 달성이 가시화한 것이다.

김성현 LG디스플레이 CFO(최고재무책임자)는 “올해 연간 기준의 수익성 턴어라운드가 나타나고 있으며, 강화된 사업 체질과 운영 역량을 바탕으로 앞으로도 수익구조를 좀 더 개선할 수 있다”고 밝혔다.

