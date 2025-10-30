경주로 간 네이버 최수연 “문화적 고유성이 글로벌 경쟁력”

네이버 최수연 대표가 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사가 열리는 경주에서 지역 사업자들과 만나 디지털 생태계에서의 지역 콘텐츠 중요성을 강조했다.
네이버는 지난 28일 최 대표가 경주 황리단길에서 열리고 있는 네이버 ‘비로컬위크’ 캠페인 현장에서 청년 상점을 둘러보고 지역 사업자와 만났다고 30일 밝혔다.
최 대표는 “APEC 현장에 직접 방문하니 경주가 가진 문화적 고유성과 다양성이 글로벌 경쟁력으로 주목받고 있음을 생생하게 체험할 수 있었다”고 말했다.
이어 “로컬의 문화와 역사 자체가 지역을 대표하는 IP이자 스토리텔링 콘텐츠로 자리잡고, 지역의 상권도 더욱 생동감을 얻을 수 있도록 네이버의 AI 기술을 포함한 지도, 페이 등 팀네이버의 다양한 역량과 인프라를 통해 지원하겠다”고 강조했다.
네이버는 지난 25일 부터 오는 31일까지 경주 황리단길 일대에서 ‘비로컬위크’ 캠페인을 진행 중이다. 향후 캠페인에 참여한 지역 소상공인들이 쇼핑, 광고, 페이 등 플랫폼을 이용해 디지털 비즈니스로도 확장할 수 있도록 관련 교육과 컨설팅을 제공할 예정이다.
현장에는 주낙영 경주시장도 방문해 최 대표와 의견을 교환했다.
주 시장은 “경주에는 천년의 역사와 문화를 현대적 감각과 트렌드로 재탄생시키는 지역 청년들과 예술가들이 활발하게 활동하고 있어 전통과 청년의 문화가 공존한다”며 “지역 청년과 소상공인들이 디지털전환으로 새로운 기회와 도전을 만들어낼 수 있도록 경주시도 함께 돕겠다”고 밝혔다.
