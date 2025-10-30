"치즈버거에 케첩 듬뿍"…트럼프, 경주서도 '트럼프식 식사' 즐겨

李 주최 만찬 참석해 "음식 맛 좋다" 인사
만찬장에 있던 호텔 직원들과 사진 촬영도
도널드 트럼프 미국 대통령이 방한해 1박 2일간 머문 경주 힐튼호텔에서의 뒷이야기가 속속 전해지고 있다.
30일 호텔 측에 따르면 트럼프 대통령은 전날 오후 4시 30분쯤 힐튼호텔 8층 객실에 도착하자마자 룸서비스로 ‘치즈 버거’를 주문했다고 한다.
트럼프 대통령은 또 ‘아메리칸 치즈’를 추가하고 특별히 케첩을 많이 달라고 요청했다.
호텔 한 직원은 “트럼프 대통령이 콜라 없이 치즈버거와 프렌치프라이, 케첩까지 남김없이 모두 다 드셨다”며 “아주 만족스러워했다”고 전했다.
트럼프 대통령은 2시간 휴식한 뒤 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 이재명 대통령 주최로 열린 정상 특별만찬에 참석했다.
이 자리에서도 트럼프 대통령은 “음식 맛이 아주 좋다. 고맙다”고 말하며, 만찬장에 있던 호텔 직원들에게 먼저 '기념 촬영'을 제안했다.
당시 만찬 메뉴로는 경주 천년한우 등심과 경주 남산 송이버섯, 구룡포 광어, 영월 오골계와 트뤼프(트러플) 만두, 지리산에서 양식한 캐비어를 곁들인 최고급 양식 코스요리가 제공됐다.
트럼프 대통령이 호텔 내부에서 이동하는 동선은 철저히 보안이 유지됐다.
머무는 동안 별다른 호텔 시설을 이용하진 않았다고 한다. 트럼프 대통령이 묵은 8층 객실은 평소 특별한 VIP 방문객에게만 제공하는 객실이라고 한다.
그가 묵은 객실 유리창에는 방탄유리가 추가로 설치됐던 것으로도 확인됐다.
호텔 한 직원은 “트럼프 대통령은 지하에 있는 직원용 엘리베이터를 이용했고 경호원으로 보이는 미국인들이 늘 함께했다”고 말했다.
그러면서 “호텔에 도착해서 직원용 엘리베이터로 가는 동선에는 천막이 설치됐었다”며 “만찬장에 들어간 직원들 외에는 트럼프 대통령 뒷모습만 겨우 봤을 정도”라고 혀를 내둘렀다.
트럼프 대통령이 부산으로 떠난 이날 오전에도 미국 측 경호 인력과 한국 경찰이 남아 뒷작업을 이어가고 있다.
정문 출입 통제는 해제됐으나 로비로는 미국 측이 설치한 검문·검색대를 통과해야 입장이 가능한 상태다.
이와 관련해 호텔 한 관계자는 “미국 측에서 트럼프 대통령이 한국을 떠난 후에 자기들도 철수 할 것이라고만 하고 정확한 철수 시간은 알려 줄 수 없다고 했다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지