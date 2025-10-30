“○○○○ 주세요, 특별히 케첩도 많이”…힐튼호텔 도착한 트럼프의 첫 마디

도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대통령이 지난 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 이 대통령 주최 정상 특별만찬에서 건배하고 있다. 연합뉴스

25시간30여분의 방한 일정을 마치고 30일 귀국길에 오른 도널드 트럼프 미국 대통령의 1박2일 경주 일정 시작은 룸서비스 ‘치즈 버거’ 주문이었다.

이날 경주 힐튼호텔 등에 따르면 트럼프 대통령은 지난 29일 오후 4시30분쯤 힐튼호텔 8층 객실에 도착한 후 룸서비스로 치즈 버거를 주문했다. ‘아메리칸 치즈’를 추가하고 특별히 케첩을 많이 달라던 요청도 더하면서다.

콜라 없이 치즈 버거와 감자튀김을 남김없이 모두 먹은 트럼프 대통령은 이후 2시간 정도 휴식을 취하고, 같은 호텔의 그랜드볼룸에서 이재명 대통령 주최로 열린 정상 특별만찬에 참석했다. 음식 맛이 좋다고 평가한 트럼프 대통령은 만찬장의 호텔 직원들에게도 먼저 기념 촬영을 제안한 것으로 알려졌다.

경주 천년한우 등심과 경주 남산 송이버섯, 구룡포 광어, 영월 오골계와 트뤼프(트러플) 만두, 지리산에서 양식한 캐비어를 곁들인 최고급 양식 코스요리가 만찬 메뉴로 제공됐다.

트럼프 대통령이 묵은 8층 객실은 평소에도 특별한 방문객에게만 제공되는 것으로 전해졌다. 특히 그가 묵은 객실 유리창에는 방탄유리까지 추가 설치됐다.

트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 미중정상회담을 위해 부산으로 떠난 후에도 미국 측 경호 인력과 한국 경찰이 남아 뒷작업을 진행했다. 미국 측은 트럼프 대통령이 한국을 떠난 후 철수 계획을 호텔 측에 알렸으며, 다만 정확한 철수 시간은 밝히지 않았다고 한다.

