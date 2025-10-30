중장년층 커리어에 ‘뉴 챕터’를 여는 플랫폼 경제

중장년층의 경제활동 인구와 재취업 수요가 빠르게 늘고 있다. 최근 노동시장에서 50~60대 고용률이 청년층을 앞지르는 가운데, 플랫폼 환경이 이들의 새로운 경력 개발 무대 채널로 자리잡고 있다.

통계청 경제활동인구조사에 따르면 2025년 5월 기준 55세 이상 고령층 취업자는 978만 명으로 전체 55세 이상 인구의 59.5%를 차지했다. 이는 전체 경제활동인구 비율에서도 36%를 차지하며, 연령대별 고용률에서도 중장년층이 청년층을 앞섰다.

주목할만한 점은 고령층 취업자 가운데 70%가 기존의 직장을 떠나, 제2의 커리어를 개발한 ‘뉴 챕터’ 인력이란 사실이다. 고령층 취업자들은 평균 평균 52.9세를 기점으로, 기존 직장을 그만두고 새로운 일자리를 찾았으며, 특히 이들 중 30%는 기존 경력과 연관성이 없는 업종으로 이동했다. 중장년층이 단순히 노동시장에 잔류하는 수준을 넘어 새로운 경력 개발에 나서고 있는 것이다.

특히 플랫폼 경제는 중장년층의 재취업 수요를 실제 일자리와 연결하며 노동시장 구조 변화를 이끌고 있다. 잡플래닛, 인크루트 등 주요 구인구직 플랫폼은 이미 ‘중장년 채용관’을 운영하며 맞춤형 공고와 정보를 제공하고 있으며, 사람인은 지난 8월 중장년층을 겨냥한 커리어 플랫폼 ‘원더풀시니어’를 출시하고, 구직자들을 대상으로 웨비나를 개최하는 등 적성 진단과 AI 기반 매칭, 1대1 상담을 통한 체계적인 재취업을 지원하고 있다.

이 가운데서도 특히 생활밀착형 O2O 플랫폼이 중장년층의 커리어 진입 통로로 각광받으며 서비스 공급의 구조를 새롭게 개편하는 양상이다.

카카오T(카카오모빌리티)은 은퇴 후 새로운 일자리를 찾는 중장년층의 전환 수요를 꾸준히 흡수하고 있다. 특히 ‘카카오T 벤티’ 창업은 상대적으로 적은 초기 자본으로 안정적인 업종 전환이 가능한 모델로 자리잡아 관련 무상 교육과 함께 재취업을 원하는 중장년 남성들에게 진입 장벽을 낮추고 있다. 또 서울시와 협력해 가맹 법인택시 운수사의 기사 모집을 지원하는 등, 플랫폼이 직접적으로 중장년층 일자리 창출을 뒷받침하는 사례로 꼽힌다.

생활밀착형 종합 서비스 플랫폼인 미소(miso)는 청소, 이사, 방역 등 생활밀착형 서비스 분야에서 중장년 파트너들의 참여를 확대하며, 단순노동으로 여겨지던 가사 서비스를 전문직 수준의 영역으로 끌어올리고 있다. 미소는 파트너 급여 수준을 상향하고 AI 상담 솔루션을 도입해 수요자와의 매칭 효율을 개선하는 등 플랫폼 내 구성원들이 안정적으로 활동할 수 있는 기반을 마련하고 있다. 또 청소관리사, 정리수납전문가 등 자격제도를 갖춘 인력을 통한 서비스를 제공하면서 경력단절에 놓인 중장년 여성들이 경험과 전문성을 인증 받아 새로운 직업 정체성을 확립하도록 지원하고 있다.

배달의민족을 운영하는 우아한청년도 서울시와 협력해 중장년층을 대상으로 배민 라이더로 업종 전환을 지원한 바 있다. 올해 7월에는 송파시니어클럽과 협력해 만 60세 이상 시니어를 대상으로 ‘도보 배달 입문 교육’을 진행하고, 배민 커넥티드 라이더로의 진입을 지원하기도 했다. 우아한청년은 시범 운영 성과에 따라 타 지역으로 프로그램 확대를 검토할 예정이다.

플랫폼 부문에서의 중장년층 경제활동 확대는 인력 공급 증가와 근로 의욕이 높은 인력에 대한 기업의 수요가 맞물린 결과다. 이는 중장년층이 더 이상 은퇴를 준비하는 집단이 아니라 노동시장의 새로운 공급원으로 부상하고 있음을 보여준다. 시니어 인력이 가진 경험과 역량이 다양한 산업 플랫폼을 통해 검증·보완되어 수요와 연결됨으로써 고령화 사회의 지속 가능한 성장 동력 확보와 노동시장 유연성 강화로 이어질 전망이다.

