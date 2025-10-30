포항 영일대 밤하늘 수놓은 ‘에이펙 성공 기원 불꽃&드론쇼’… 원더풀 찬사 이어져 [르포]

"영일대해수욕장 밤 하늘에 화려한 불꽃과 드론쇼가 정말 환상적이네요."

포항 영일대해수욕장이 29일 1000여대의 드론 군집 비행과 1만5000여발의 불꽃쇼로 환하게 물들었다.

‘에이펙 2025 정상회의 성공 기원 불꽃&드론쇼’에는 에이펙 경제인들과 시민들, 국내외 관광객 등 순간 최대 인원 5만명, 총 누적 방문객 8만여명의 구름인파에 몰려 ‘빛의 도시 포항’의 위상을 드높이며 성황리에 막을 내렸다.

행사는 K-컬처를 대표하는 이희문 오방신과 DJ 카주쇼타임의 무대 공연으로 포문을 열었다.

참석 내빈 소개와 인사말에 이어 ‘이아피(IAHFY)’의 그랜드 로보틱 퍼포먼스가 철의 도시 포항이 새로운 생명으로 부활하는 도시 재탄생의 메시지를 상징적으로 표현해 관객들의 박수갈채가 쏟아졌다.

드론라이트쇼

특히 1000대의 드론 군집 비행으로 펼쳐진 축제의 하이라이트 ‘드론 아트쇼’는 ‘Pohang in the World’를 주제로 포항의 상징물과 APEC 개최 기념 문구를 하늘 위에 그리며 장관을 연출했다. 이어 1만5000여발의 불꽃이 바다 위로 터지며 장관을 이뤘고, 해변 곳곳에서는 관람객의 탄성이 이어졌다.

포항시는 이번 행사 준비를 위해 포항문화재단과 함께 종합상황실을 운영하고, 교통 통제·주차 관리·구급차 배치·해상 안전 확보 등 시민 안전을 최우선으로 한 철저한 현장 관리 체계를 구축했다.

불꽃쇼

시는 이번 불꽃&드론쇼를 통해 에이펙 성공 개최 기원 메시지와 함께 글로벌 도시 포항의 위상을 널리 알렸으며, 방문객들에게는 큰 감동과 색다른 추억을 선사했다.

이강덕 포항시장은 “이번 불꽃&드론쇼는 포항이 가진 기술과 문화의 조화를 세계에 선보인 상징적인 행사였다”며 “앞으로도 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 차별화된 콘텐츠와 국제행사를 통해 포항을 세계적인 해양문화관광도시로 성장시켜 나가겠다”고 밝혔다.

