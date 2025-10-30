[포토] 홍수주 '하트 여신'

배우 홍수주가 30일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ’이강에는 달이 흐른다’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

MBC 새 금토드라마 ‘이강에는 달이 흐른다’는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마로 7일 첫 방송한다.

