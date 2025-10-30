4살 연하 재혼 서동주 "시어머니 반대 걱정해"

미국 변호사 겸 방송인 서동주가 어머니 서정희의 유방암이 곧 완치 판정을 받는다고 말했다.

그는 지난 29일 유튜브 채널 'A급 장영란'에 올라온 영상에서 방송인 장영란을 신혼집으로 초대했다.

미국 변호사 겸 방송인 서동주가 지난 29일 유튜브 채널 'A급 장영란'에 올라온 영상에서 방송인 장영란을 신혼집으로 초대했다. 유튜브 채널 'A급 장영란' 캡처

장영란은 서동주를 보고 "이렇게 웃는 모습을 보니까 너무 좋다. 몇 년 전 예능에서 봤을 땐 근심 걱정이 있었다"고 했다.

서동주는 "엄마가 아프셔서 그랬다. 지금은 다 나으셨고 1년 반 정도만 있으면 완치 판정이 나온다"고 말했다.

그는 "전혀 아무 문제 없이 건강하시고 아저씨랑 같이 수영도 열심히 배운다"고 덧붙였다.

서동주는 "두 분이 아직 결혼은 안 하셨는데 같이 살고 계신다"고 말했다.

장영란이 "시댁에서 (결혼) 반대는 안 하셨냐"고 묻자 서동주는 "걱정했었다. 제가 나이도 있고 해서 최선을 다하지만 아이도 안 생길 수 있는 거다"라고 답했다.

서동주는 "시어머님이 그런 걸 신경 안 쓰시고 저희 둘만 건강하고 행복하면 된다고 하셨다"며 "어떻게 서동주가 내 며느리냐면서 신기해 하신다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지