박소현 "아버지도 소식…200㎖ 우유 다 못 드신다"

방송인 박소현이 아버지에게 소식 유전자를 물려 받았다고 했다.

박소현은 29일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '라디오스타'에 나와 최근 식습관에 변화를 주고 있다고 했다.

그는 "잘 안 먹으니까 기력이 떨어진 것 같아서 예전보다는 더 먹고 있다"고 말했다.

박소현은 자신이 소식하는지 몰랐다고도 했다.

그는 "제가 많이 못 먹는 걸 영상 보고 알았다. 같이 먹으면 같이 씹고 있기 때문에 잘 모른다"는 얘기였다.

박소현은 소식 에피소드를 또 풀어내기도 했다.

뷔페에 갔을 때 접시에 워낙 적은 양을 담아 오다보니까 직원이 식사를 마친 것으로 착각해 접시를 치운 적이 있다고 해 웃음을 자아냈다.

박소현은 소식이 유전이라고 했다.

그는 "아버지가 200㎖ 우유를 다 못 드신다. 조미김 8장도 못 드신다"고 말했다.

그러자 김국진은 "김 먹을 때 신중해야 한다. 한 봉지 뜯으면 너무 많다. 내가 다 먹을 수 있을지 심각하게 고민하고 뜯어야 한다"고 했다.

