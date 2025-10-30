“세종 국가상징구역, 수평·개방적 설계를”

대통령 세종집무실과 국회 세종의사당이 들어설 세종시 국가상징구역을 시민들이 자유롭게 소통할 수 있는 수평·개방적 공간으로 조성해야 한다는 의견이 나왔다.



황재훈 충북대 교수(도시공학)는 행정중심복합도시건설청 주관으로 28일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘세종 국가상징구역 토론회’에서 “미국 건국 이념을 담은 (수도) 워싱턴의 개념처럼 세종 국가상징구역은 균형발전과 지방분권이랑 도시정체성과 함께 시민들이 자유롭게 소통할 수 있는 수평·개방적 공간이 돼야 한다”고 말했다.

국가상징구역은 행복도시 중심부인 세종동(S-1생활권) 210만㎡ 부지에 만들어진다. 전월산과 원수산 자락 아래 금강을 마주한 배산임수의 입지로 행복청이 행정수도로 완성될 미래를 대비해 세종시 노른자에 남겨놓은 유보지이다. 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당, 시민을 위한 공간까지 조성된다. 국회 세종의사당 이전이 확정되면서 이 공간을 국가상징구역으로 가칭했다.



황 교수는 “워싱턴 내셔널몰이 국가적 명소가 된 것은 시민 참여·휴식공간이기 때문”이라며 “세종 국가상징구역도 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당을 국민 소통 중심으로 설계해야 한다”고 강조했다.



황 교수는 국가상징구역의 상징성과 장소성 확보를 위해 가로변 활성화와 보행친화적 교통설계가 전제돼야 한다고 제언했다. 그는 “도시 중심공간을 비운 수평성을 갖추고 공원을 중심으로 다양한 공간을 확장·연계하는 한편 시민활동과 경험을 지원하는 공동체 공간으로 설계해야 한다”면서 “인근 박물관단지와 세종중앙공원 등의 차도와 인도를 구분해 가로변에 상가 등을 입점시켜 활성화하고 구역마다 길이 이어질 수 있도록 연속성을 가져가야 한다”고 설명했다.



국가 정체성을 담은 건축물 건립 필요성도 제기됐다. 임석재 이화여대 교수(건축학)는 “도시에 국가를 상징하는 건축을 할 때 핵심 개념은 국가의 정체성, 역사 공공성”이라고 말했다. 임 교수는 “국가 정체성을 분명히 규정하고 이를 담아낼 매체로 건축과 공간을 선택해야 한다”며 “건축양식과 외부공간 디자인의 특징과 방향을 정하는 게 중요한데, 역사성과 공공성이 조화를 이룰 때 시대정신을 담은 국가상징공간을 완성할 수 있다”고 말했다.

토론회에 참석한 최민호 세종시장은 “‘도시는 어떻게 국가를 상징하는가’라는 주제의 토론회는 단순히 공간에 대한 논의가 아니라, 우리나라 미래에 대한 비전을 어떻게 시각화하고 구조화할 것인가에 대한 깊은 질문”이라며 “세종시는 법무부·성평등가족부 등 이전을 위한 행복도시법 개정안 논의와 행정수도 건설 특별법 제정을 통한 행정수도 완성의 제도적 기반 마련을 위해 노력하고 있다”고 말했다.



행복청은 내년도 행복도시 건설 예산으로 2888억원을 책정했다. 올해보다 681억원(31.0%) 증가한 규모이다. 행복청은 국가상징구역의 도시계획 및 공간 구조, 주요 건축물 배치, 상징 경관 등을 종합적으로 설계하는 국제공모를 다음달 20일까지 진행한다. 국민 참여 투표와 전문가 심사를 거쳐 12월 중순 당선작을 발표한다. 강주엽 행복청장은 “앞으로 국가상징구역 설계공모, 도시계획수립, 건축설계 등 후속 절차마다 국민이 참여할 수 있는 창구를 지속적으로 확대할 방침”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지