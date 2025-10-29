정청래 “지방선거, 권리당원 100% 참여”…“지도부 낙하산 공천 없다”

정청래 더불어민주당 대표가 29일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 참좋은지방정부위원회 발대식에서 축사를 하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 정청래 대표가 내년 6·3 지방선거와 관련해 “권리당원 전원이 참여하는 완전 경선 체제로 치러질 것”이라고 밝혔다.

정 대표는 29일 국회에서 열린 ‘참좋은지방정부위원회’ 발대식에서 “가장 많은 권리당원, 당 구성원 전체가 경선에 참여하는 것이 지방선거 승리의 가장 큰 주춧돌”이라며 이같이 말했다.

그는 “어제 조승래 사무총장으로부터 지방선거 룰을 보고받았고, 가장 민주적인 방식으로 경선 규칙이 세워지고 있다”며 “지도부가 과거처럼 후보를 낙점하는 일은 없을 것”이라고 강조했다.

이어 “이번 지방선거는 지도부가 권한을 내려놓는 선거가 될 것”이라며 “지역 의원들도 눈치 보지 않아도 된다”고 덧붙였다.

정 대표는 경선 부적격자 기준과 관련해 “서류상 ‘예외 없는 부적격’은 무조건 탈락이지만, 단순 부적격자는 심사위원 3분의 2 이상이 인정할 경우 구제가 가능하도록 했다”고 설명했다.

또 “전략공천은 당헌·당규에 따라 필요한 경우만 시행하며, 이를 일괄적 컷오프로 보기는 어렵다”며 “행사 범위는 상황을 봐 가며 판단하겠다”고 말했다.

한편, 당내에서는 정 대표의 ‘컷오프 배제’ 방침이 지켜지지 않았다는 비판도 제기됐다.

친명(친이재명)계 인사 모임인 ‘더민주혁신회의’는 이날 입장문을 통해 “부산시당위원장 보궐선거 과정에서 유동철 공동상임대표가 컷오프돼 경선 기회를 박탈당했다”며 “지난 3년간 쌓아온 당원 주권 정당의 가치가 한순간에 무너졌다”고 주장했다.

이들은 “정 대표는 당원들의 선택권을 돌려줘야 한다”며 “유동철 후보 컷오프를 철회하고 완전 경선을 실시하라”고 요구했다.

