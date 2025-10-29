ABAC, 공동번영을 위한 경제체-기업 간 협력 확대 촉구

코오롱그룹은 이규호 부회장이 지난 28일 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 4차회의 폐막행사를 주재하며 APEC 정상들에게 전할 정책권고안을 최종 확정했다고 29일 밝혔다.

이규호 코오롱 부회장이 28일 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 4차회의 폐막행사를 주재하고 있다. 코오롱 제공

이날 APEC 21개 회원국의 ABAC 위원들이 모인 가운데 부산 아난티코브에서 열린 ABAC 4차회의 폐막행사에서는 올해 ABAC의 핵심 주제인 ‘Bridge, Business, Beyond’에 맞춰 APEC의 공동번영을 위해 경제체들 사이는 물론 기업 간 협력을 더욱 확대해 나아가야 한다고 뜻을 모았다. ABAC는 또 규칙 기반의 무역, 회복력 있는 공급망, 지속가능한 혁신의 필요성을 강조하며 모두에게 안정성과 기회를 제공해야 한다고 강조했다.

ABAC 산하 5개 워킹그룹(WG)의 논의를 토대로 마련된 정책권고안에는 무역과 투자, 지속가능성, 인공지능 및 디지털 혁신, 보건의료, 금융 등 다양한 분야에서 보다 회복력 있고 포용적이며 역동적인 지역 경제를 위한 41개 실천과제로 이뤄진 해결책들이 제시됐다.

안나 커즌(Anna Curzon) 지역경제통합 워킹그룹 의장 겸 ABAC 뉴질랜드 위원은 “무역 마찰을 해결하기 위한 솔루션을 개발하고 이를 정책 결정자들에게 전달하는 것이 우리의 역할”이라며 아시아·태평양 자유무역지대(FTAAP)의 실질적 실현 가속화 등을 정책 과제로 제안했다.

자넷 데 실바(Janet De Silva) AI·디지털혁신 워킹그룹 의장 겸 ABAC 캐나다 위원은 “전문가 세션에서 TikTok이 AI를 활용해 플랫폼 안전을 어떻게 관리하는지 공유해줬는데, 이는 온라인 사기를 방지하는 등 다른 분야에도 적용가능성이 클 것”이라고 성과를 공유하며 ▲안전하고 지속가능한 디지털 인프라에 대한 공평한 접근 보장 ▲책임있고 안전한 AI 활용 및 거버넌스 구축 등을 강조했다.

또한 지속가능성과 관련 ▲야심차고 현실적이며 포용적인 에너지 전환 추진 ▲순환형 저탄소 공급망 촉진 등의 정책이 제안됐고, 금융 및 경제 분야에선 ▲에너지 전환, 디지털 인프라, 재난 대응을 위한 연간 2.5조 달러 투자 ▲격차 해소를 위한 자금 조달 등의 정책이 제안됐다.

이규호 부회장이 지난 1년 의장으로 활동해온 바이오헬스케어워킹그룹에서는 ▲보건의료에 대한 공평한 접근 확대 ▲보건의료 데이터 활용 촉진 ▲유전체학 및 AI 등 혁신 기술을 활용해 인구 문제 대응 등을 건의했다. 이 부회장은 “일본, 타이완, 미국, 한국 등 여러 경제체가 APEC 헬스케어 의제에 대한 지속적인 관심을 표명했다”며 “내년에도 ABAC 중국의 리더십 아래 헬스케어 발전을 위한 정책제안에 계속 적극적으로 참여할 것이라 확신한다”고 밝혔다.

ABAC는 또 APEC 지역의 보건의료 전달 체계를 혁신하기 위한 전략적 청사진인 ‘스마트하고 포용적인 보건의료 로드맵’과 APEC 내 데이터센터의 지속가능한 운영방안을 담은 보고서 등 두 건의 전략적 정책 문서도 발표했다.

이날 폐막행사에 APEC CEO 써밋 의장 자격으로 참석한 최태원 SK그룹 회장은 “오늘날 기업은 단순한 이해관계자가 아니라 사회와 미래를 형성하는 핵심 혁신주체”라며 “우리의 목소리가 ABAC 같은 플랫폼에서 하나로 모일 때 영향력은 더 넓고 강력할 것”이라고 1년 간 ABAC의 활동에 감사의 뜻을 표했다.

내년 중국에서 APEC 정상회의가 예정된 가운데 차기 ABAC 의장직을 수행하는 리판룽(Li Fanrong) ABAC중국 위원 겸 시노켐 회장에게 의사봉을 전달하는 행사도 열렸다. 내년 ABAC 회의체는 지역경제통합, 지속가능성, 디지털 혁신, 연결성 관련 4개의 워킹그룹과 금융 및 경제 태스크포스로 구성되며, 인도네시아 자카르타, 멕시코시티와 추후 결정되는 도시에서 순차적으로 회의가 열릴 예정이다.

