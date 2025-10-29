금값만 1억3000만원…‘황금 훈장’ 받은 트럼프 “당장 달고 싶어”

이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대한민국 최고 훈장인 ‘무궁화대훈장’을 서훈했다. ‘황금 사랑’으로 유명한 트럼프 대통령을 위해 황금빛 훈장과 금관을 준비하고 이 대통령도 황금색 넥타이를 맸다. 트럼프 대통령은 “훈장을 당장 착용하고 싶다”고 화답했다.

이재명 대통령(오른쪽)이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무궁화 대훈장을 수여하고 있다. 경주=뉴시스

29일 대통령실에 따르면 양국 정상은 이날 오후 한미정상회담에 앞서 경주박물관에서 트럼프 대통령 공식 환영식을 마친 뒤 친교 일정을 진행했다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 한반도 ‘피스메이커’로서 역할을 당부하면서 무궁화대훈장을 수여했다.

이 대통령이 “대한민국 국민이 감사함을 담아 선물을 드린다”고 말하자, 트럼프 대통령은 “대단히 감사하다. 소중히 간직하겠다”며 “한국과 미국은 이것을 통해 조금 더 굳건한 동맹 관계를 지속할 것”이라고 화답했다. 또 “(무궁화대훈장을) 당장 착용하고 싶을 정도”라고 흡족해했다.

트럼프 대통령이 ‘황금’을 상징적 색상으로 선호해 황금빛 무궁화대훈장을 준비했다는 해석도 나온다. 전날 일본 다카이치 사나에 총리 역시 트럼프 대통령에게 황금 골프공을 선물한 바 있다. 이 대통령은 이날 트럼프 대통령을 위해 특별 제작된 황금빛 훈민정음 문양 넥타이를 착용해 눈길을 끌기도 했다.

이재명 대통령이 29일 한미 정상회담을 위해 경북 경주국립박물관에 도착하는 트럼프 대통령을 맞이하고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

무궁화대훈장은 국가 안전 보장에 기여한 우방국 원수에게 예외적으로 수여해 왔으며 트럼프 대통령은 역대 미국 대통령 중 처음으로 무궁화대훈장을 받았다. 정부 수립 이후 현재까지 약 90여명의 외국 정상과 그 배우자가 무궁화대훈장을 받았다. 첫 외국인 수훈자는 1964년 하인리히 뤼브케 서독 대통령이었다. 당시 독일은 한국에 1억4000만마르크 차관을 제공하며 경제개발에 기여했다.

무궁화대훈장은 △어깨에 거는 정장(Badge) △가슴에 다는 부장(Star) △목에 거는 경식장(Collar Decoration) △옷깃에 다는 금장(Lapel Badge) 등으로 구성된다. 각 장식에는 봉황(대통령 상징), 태양지(국위 선양), 홍대지(노고의 빛), 금관(최고 지위), 점쇄환(국민 결속), 서접(상서로움), 무궁화판(행정 구역 상징), 태극(대한민국), 월계엽환(평화·자유), 붉은색 수(정열·투지) 등 상징이 담겨 있다.

이재명 대통령(오른쪽)이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 천마총 금관 모형을 선물한 뒤 악수하고 있다. 경주=연합뉴스

무궁화대훈장은 한국조폐공사가 제작하며 통상 2세트 기준으로 약 두 달의 제작 기간이 걸린다. 트럼프 대통령에게 수여된 훈장은 갑작스러운 수여 가능성에 대비해 미리 제작된 비축용 세트일 가능성이 점쳐진다. 최고 훈장인 만큼 귀금속 사용량도 상당할 것으로 보인다. 금 190돈(712.5g), 은 110돈(412.5g)에 루비, 자수정, 칠보 등이 사용되는데, 최근 금값 급등으로 제작비 중 금값만 이날 기준 약 1억3000만원을 넘는 것으로 알려졌다. 문재인 전 대통령 부부가 퇴임 시 받은 무궁화대훈장은 세트당 6823만원이었다.

이 대통령은 이날 무궁화대훈장과 함께 특별 제작한 천마총 금관 모형도 선물로 전달했다. 문화재 복제 전문가인 김진배 삼선방 대표가 제작한 도금 제품으로 트럼프 대통령의 리더십과 권위를 상징하는 선물이다. 양국 정상은 훈장과 선물 전달을 마친 뒤 악수를 나눴다. 이 대통령은 “(한반도의) 새로운 시대를 열어달라”고 했고, 트럼프 대통령은 “분명히 그렇게 할 것”이라고 약속했다.

