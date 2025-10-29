중학교 음악교과서에 실린 ‘가인이어라’

가수 송가인의 대표곡 ‘가인이어라’가 중학 음악 교과서에 ‘트로트’라는 장르 명칭과 함께 정식으로 수록됐다.



28일 소속사 제이지스타에 따르면, 송가인의 대표곡 ‘가인이어라’는 최근 출판된 중학교 ‘음악2’ 교과서(도서출판 박영사)에 정식 수록됐다. 이와 함께 ‘트로트’ 장르 역시 국내 음악 교과서에 처음 등재됐다.



교과서에는 “‘가인이어라’의 ‘떠는 음, 꺾는 음, 점점 세게, 점점 여리게’를 악보에 표시하고, 트로트의 시김새를 살려 노래하고 발표해 보자”라는 내용이 실렸다. 이를 통해 학생들이 트로트 장르의 특징과 창법을 공부하고 직접 실습하게 됐다.



소속사는 “이번 등재는 국악 판소리를 전공하고, 정통 트로트의 정체성을 가져가는 송가인의 대표곡이 교과서에 수록됐다는 점에서 더욱 의미가 있다”고 전했다.



송가인은 TV조선 ‘미스트롯’을 통해 트로트 전성기를 열었다.



이후에도 트로트 오디션 프로그램을 통해 여러 스타가 탄생했지만, 송가인은 일관되게 정통 트로트를 앞세우며 여자 트로트 가수의 계보를 잇고 있다.



송가인은 올해 초 정규 4집 ‘가인;달’ 발매 당시 “정통 트로트와 판소리는 비슷한 점이 많다”며 “나와 떼려야 뗄 수 없는 장르며, 앞으로도 정통 트로트를 놓지 않고 계속 가져갈 것”이라고 다짐했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지