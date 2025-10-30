“서울 새 아파트인데, 제값 못 받아요”… 거래 멈춘 현장 가보니 [르포]

도봉구 도봉동의 한 신축아파트 마무리공사 현장. 입주를 앞두고 조경·외부 마감 등 마무리 공사가 한창이다.

“그 집주인이 급해서 내놓은 거예요. 융자도 안 되고, 다주택자라 세금이 부담돼서요”

28일 서울 강북구 미아동의 한 부동산 중개인 A씨는 다음달 입주를 앞둔 미아동의 한 신축아파트 전용 84㎡ 분양권을 가리키며 이렇게 말했다.

분양가 11억6000만 원이던 이 아파트는 최근 1억 원 마이너스 프리미엄(마피) 매물로 나왔다.

그는 “물건은 좋지만, 세금 시한이 다가온 집주인이 손해를 감수하고 내놓은 것”이라고 했다.

세금 비과세 시한을 맞추기 위해 서둘러 매도하는 사례도 늘고 있다.

A씨는 “비과세 끝나기 전에 팔아야 하는 분들이 많다. 시세보다 싸게라도 정리한다”고 말했다.

◆ “전화는 오지만 계약은 없다”

도봉구 도봉동의 한 부동산 골목. 유리창엔 ‘분양권 매매 –4000만 원’, ‘급매, 가격 조정 가능’ 문구가 붙어 있었다.

도봉구 도봉동 인근 부동산 매물 게시판. 전용 84㎡ 분양권이 ‘마이너스 4000만 원’으로 표시돼 있다.같은 단지에서도 매도자 사정에 따라 가격 편차가 커, 현장 분위기를 보여준다.

도봉동의 한 공인중개사 B씨는 “문의는 많지만 거래는 없어요. 다들 ‘진짜 마피냐’만 묻고, 계약은 안 해요. 10·15 대책 이후 분위기가 완전히 식었어요”라고 말했다.

이 단지는 전용 84㎡ 기준 분양가 8억5000만 원 수준. 중도금 6회차 납부가 끝났지만, 실거래가는 여전히 분양가 수준에 머물고 있다. 그는 “실제로는 무피나 본전 거래가 대부분”이라는 분위기를 전했다.

입주를 앞둔 노·도·강(노원·도봉·강북)의 신축아파트 단지는 완공의 냄새보다 ‘정체의 공기’가 더 짙었다.

펜스 너머에서는 트럭과 굴착기가 오가며 마무리 공사가 한창이었다.

하지만 상가 유리문 안쪽은 불이 꺼져 있었고, 단지 앞 부동산엔 ‘급매’, ‘가격 조정 가능’이라는 문구만 빼곡했다.

◆ “같은 단지, 3억 원 차이”… 흔들리는 심리선

도봉금호어울림리버파크의 네이버 매물 호가는 극단적이다.

같은 전용 84㎡인데도 –4000만원 마이너스피 급매물부터 +2억5000만 원 플러스피 호가까지 공존한다.

B씨는 “결국 누가 더 급하냐의 문제예요. 잔금이 막힌 사람은 던지고, 여유 있는 사람은 버티는 거죠”라고 말했다.

◆ 대출 규제의 직격탄… “살 수 있는 사람이 줄었다”

이번 ‘10·15 부동산 대책’은 시장 심리를 결정적으로 얼어붙게 했다.

서울 전역과 경기 12개 지역이 규제지역으로 묶이며 중도금 대출 LTV(주택담보인정비율)가 기존 60%에서 40%로 축소됐다.

분양가 10억 원이면 기존엔 6억까지 대출이 가능했지만, 이제 4억까지만 가능하다.

서울 강북구 미아동의 한 신축아파트 공사현장. 다음달 입주를 앞두고 외부 조경과 상가 공사가 한창이다. 새 아파트가 들어섰지만, 분양권 시장은 여전히 ‘마피’(마이너스 프리미엄) 매물이 등장하고 있다.

청약 실수요자조차 잔금 전까지 수억 원의 추가 자금을 마련해야 하는 셈이다.

◆ 완공은 눈앞, 거래는 멈췄다

한파는 건설사에도 번지고 있다.

분양사업 대부분이 중도금 집단대출로 공사비를 충당하는 구조인데, LTV 축소로 대출이 줄면 자금 흐름이 막히기 때문이다.

권일 부동산인포 리서치팀장은 “상당수 중소 건설사는 자금 확보에 어려움이 예상돼 분양사업에 타격이 불가피하다”며 “이는 중장기적으로 공급 감소로도 이어질 수 있다”고 말했다.

