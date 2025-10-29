'反트럼프 시위대' 경찰 저지 뚫고 한미 정상회담장 진입 시도

29일 경북 경주시 동천동 구황교 인근에서 2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회가 반(反) 트럼프 시위를 벌이고 있다. 연합뉴스

29일 오후 한미정상회담이 열리는 경주박물관 인근에서 '반(反)트럼프' 집회를 열고 있는 시위대가 경찰 통제선을 뚫고 행사장 주변으로 진입하는 일이 발생했다.

경찰 등에 따르면 이날 동궁과월지에서 열린 반미 성향 집회에 참석중이던 인원 70여명은 경찰 저지선을 뚫고 경주박물관 인근 100여ｍ까지 접근해 시위를 벌이고 있다.

동궁과월지에서 경주박물관까지는 직선으로 400∼500ｍ가량 떨어져 있으며, 시위대들은 경찰 통제를 벗어나 왕복 4차선도로를 따라 200∼300ｍ를 달리며 이 지점까지 이동한 것으로 나타났다.

'NO Trump, 대미 투자 철회'라고 적힌 현수막을 든 이들은 한때 경찰과 물리적 충돌을 빚었으나 큰 부상자는 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 만약의 상황에 대비해 경주박물관 방향으로 향하는 도로에 경찰차를 이용해 차벽을 설치했다.

현재 시위대는 행사장 진입이 저지당하자 통제선 밖에서 경찰과 대치하며 구호를 외치고 있다.

