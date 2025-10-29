트럼프 "캐나다 보러 한국 온 거 아냐"…加총리 만남 거듭 배제

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정 등 한국 방문 기간 캐나다와의 무역협상을 할 의사가 없음을 거듭 확인했다.



트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "물어보는 사람들을 위해 (얘기하자면), 우리는 캐나다를 보러 한국에 온 것이 아니다"라는 짧은 글을 올렸다.

경주 APEC을 계기로 국빈 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 부산 김해국제공항에 도착해 전용기 에어포스원에서 인사하고 있다. 연합뉴스

이 게시물은 트럼프 대통령이 한국에 도착한 직후 처음 올린 것으로, 당분간 캐나다와 무역협상을 재개하지 않을 것이라는 자신의 언급을 재확인한 것으로 풀이된다.



마크 카니 캐나다 총리 역시 APEC 정상회의 참석차 한국을 방문하지만, 그와 무역 관련 논의를 하지 않겠다는 언급이다.



트럼프 대통령은 캐나다 온타리오주(州)가 로널드 레이건 전 대통령의 과거 연설을 인용, 자신의 관세 정책이 미국 경제에 피해를 줄 것이라는 TV 광고를 내자 지난 23일 무역 협상 중단을 발표했고, 이틀 뒤에는 캐나다에 추가로 10% 인상된 관세를 부과하겠다고 밝혔다.



이에 카니 총리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석차 말레이시아 쿠알라룸푸르를 찾은 자리에서 "미국이 준비된다면 우리는 미국과 함께 앉을 준비가 돼 있다"고 트럼프 대통령에게 '구애'했지만, 트럼프 대통령은 한국에서 카니 총리와 회담 가능성에 대해 "당분간 만나지 않을 것"이라고 잘라 말한 바 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지