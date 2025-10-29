쿠첸, ‘코리아세일페스타’ 참여… 최대 50% 파격 할인

프리미엄 주방가전기업 (주)쿠첸이 국내 최대 쇼핑 축제 중 하나인 '2025 코리아세일페스타'에 참여해 대규모 할인 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.

쿠첸몰 ‘코리아세일페스타’ 기획전 이미지

이번 행사는 공식 온라인 쇼핑몰 '쿠첸몰'에서 진행되며 올해 8월 출시한 국내 최고 2.2 초고압 기술을 탑재한 '123 밥솥'과 '그레인' 밥솥, '브레인' 밥솥 등 쿠첸 스테디셀러 제품을 합리적인 가격대로 구성해 고객의 알뜰 쇼핑을 지원한다.

오는 11월 6일부터 9일까지 ‘쿠첸몰’에서 진행하는 '쿠첸과 함께하는 코리아세일페스타!' 프로모션은 '123 밥솥', '그레인' 밥솥, '브레인' 밥솥과 소형가전 등을 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 잡곡 및 소모품 등 일부를 제외한 전 상품이 할인 대상이다. 행사 기간 동안 최대 20% 할인 쿠폰도 추가 지급해 더욱 더 풍성한 혜택을 제공한다.

또한 쿠첸은 ‘2025 코리아세일페스타’ 기간 내, 네이버 쿠첸 공식 직영몰, 쿠팡을 비롯해 오프라인 채널에서 11월 한 달간 다양한 할인 행사를 펼친다.

쿠첸 네이버 공식 직영몰에서는 10월 29일부터 11월 11일까지 '넾다세일'을 진행한다. '123 밥솥'과 '브레인' 밥솥 구매 고객 대상 자정(00시) 선착순 쿠폰(최대 5%), 알림받기 1,000원 할인, 카드사 선결제 할인 7%, 네이버포인트 적립 최대 8% 등의 혜택을 통해 최대 41% 할인된 가격에 판매한다. 이와 함께 푸짐한 사은품도 마련됐다. '123 밥솥' 구매 고객에게는 저당 트레이와 찜판을, '브레인' 밥솥 구매 고객에게는 쿠첸X실리팟 미토피아 냉동밥 보관용기를 사은품으로 증정한다.

또한, 오는 11월 10일까지 쿠팡에서 열리는 '쿠가세' 행사를 통해 '123 밥솥', '브레인' 밥솥', '그레인' 밥솥, '121' 밥솥, '전기레인지' 등 메인 모델을 풍성한 혜택과 함께 선보인다. '123 밥솥'은 5% 즉시할인, '브레인' 밥솥, '그레인' 밥솥, '121' 밥솥, ’전기레인지’ 10% 즉시할인이 적용된다.

오프라인 채널에서는 이마트 전 지점에서 10월 30일부터 11월 2일까지 4일간 ‘2025 쓱데이’를 통해 쿠첸 제품 전 품목 5% 할인을 진행한다. 구매 금액 별, 1~3만 원 상품권을 증정할 계획이다.

이번 행사에서 주력으로 선보이는 '123 밥솥'은 국내 최고 압력 2.2기압과 123℃ 초고온을 구현해 잡곡밥을 부드럽고 빠르게 취사할 수 있는 혁신적인 제품이다. 저속노화에 도움을 주는 귀리밥, 파로밥, 카무트밥 등 건강 잡곡 알고리즘과 한국인이 즐겨 먹는 5가지 쌀 품종별 맞춤 알고리즘을 제공해 출시 이후 소비자들의 높은 관심을 받고 있다.

쿠첸 관계자는 "국내 최대 쇼핑 행사인 코리아세일페스타를 통해 고객들에게 쿠첸의 프리미엄 주방가전을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 기회를 제공하게 됐다"며 "특히 '쿠첸몰'에서는 쿠첸 인기 제품을 최대 50% 할인된 가격에 선보일 계획이며 행사 기간 내 주요 온라인, 오프라인 채널에서 여러 혜택을 준비한 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지