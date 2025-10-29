[속보] 李대통령 "APEC 36년, 눈부신 성장의 역사…그 중심에 기업인들"

[속보] 李대통령 "연대가 미래 이끌어…내란 몰아낸 K민주주의가 증명"
[속보] 李대통령 "모두를 위한 인공지능, 뉴노멀로…AI이니셔티브 제안"
[속보] 李대통령 "공급망 협력이 핵심…인적·물적 연결이 성장의 지붕"
[속보] 李대통령 "자국우선주의 시대…韓, 위기맞서 다자주의 협력 선도"
[속보] 李대통령 "APEC 36년, 눈부신 성장의 역사…그 중심에 기업인들"
<연합>
입력 : 2025-10-29 10:00:28 수정 : 2025-10-29 10:12:21
<연합>
