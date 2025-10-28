안성팜랜드, 할로윈 이벤트 더한 코스모스 꽃밭으로 초대

농협(회장 강호동) 안성팜랜드(분사장 강민경)가 다채로운 코스모스와 색다른 할로윈 분위기가 어우러진 가을 이벤트를 준비해 방문객을 초대했다.

오는 11월 2일까지 진행하는 '코스목동축제'는 수많은 코스모스와 핑크뮬리를 흠뻑 즐길 수 있으며, 축제 현장에서 촬영한 사진을 안성팜랜드 인스타그램 계정으로 DM전송하면 추첨을 통한 무료 입장권도 받을 수 있는 SNS인증 이벤트도 동시 운영한다.

할로윈을 테마로 조성한 '잭오랜턴 포토존'과 '유령의 방'은 유쾌한 분위기를 연출하며, 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 색다른 포토존을 마련했다. 특히 10월 25일부터 26일, 11월 1일부터 2일 주말에는 어린이 관람객을 대상으로 사탕 룰렛 이벤트와 유령의 방 체험이 운영되며, 사탕·스티커·볼펜 등 경품도 받을 수 있다.

안성팜랜드 강민경 분사장은“가을 정취가 한창인 꽃밭의 낭만과 할로윈의 유쾌함을 즐길 수 있는 안성팜랜드 가을축제에 많은 분들이 방문해 특별한 추억을 남기시기를 바란다”고 말했다.

