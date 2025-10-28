농협, 농신보 국가유공자 대상 ‘마음나눔 봉사활동’

농신보 동행봉사단은 매월 국가유공자 본인 및 유족을 직접 찾아가 이야기를 나누고 쌀과 과일 등 우리 농산물로 구성된 선물을 전달하며 존경과 감사의 마음을 전하고 있다. 농협중앙회 제공

농림수산업자신용보증기금(이사장 지준섭) 동행봉사단은 지난해 1월부터 매월 국가유공자를 대상으로 물품나눔과 정서지원을 위한‘마음나눔 봉사활동’을 이어오며, 꾸준한 실천으로 진정한 보훈의 의미를 전하고 있다.

농림수산업자신용보증기금(이하 농신보) 동행봉사단은 '24년 1월부터 2년째‘국가유공자 예우와 사회공헌 확대’를 목표로 매월 국가유공자 본인 및 유족을 직접 찾아가 이야기를 나누고 쌀과 과일 등 우리 농산물로 구성된 선물을 전달하며 존경과 감사의 마음을 전하고 있다.

농신보의 마음나눔 봉사활동이 돋보이는 이유는‘지속성’이다. 단발성 캠페인으로 끝나는 일반 사회공헌활동과 달리 매월 정기적으로 유공자를 찾아가 직접 안부를 묻고 물품을 전달하는 활동은 기관의 사회적 책임을 넘어‘진심이 담긴 실천’으로 평가받고 있다.

농신보 조은주 상무는 “국가를 위해 헌신하신 분들께 감사의 마음을 조금이나마 전하기 위해 시작한 활동이 어느덧 2년째 이어지고 있다”며 “앞으로도 보훈의 가치를 되새기며, 지역사회와 함께 따뜻한 나눔문화를 확산해 가겠다”고 말했다.

