HDC현대산업개발 3분기 영업이익 730억원…전년 대비 54%↑

HDC현대산업개발은 올 3분기 연결 기준 영업이익이 지난해 동기 대비 53.8% 증가한 730억원으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 1조530억원으로 지난해 대비 3.3% 감소했지만, 당기순이익은 398억원으로 21.9% 늘었다.

올 1분기부터 누적 영업이익은 2073억원으로 지난해보다 45.1% 늘었다.

3분기 실적 개선은 서울원 아이파크, 청주 가경 아이파크 6단지 등 대형 사업장 매출이 반영되고, 수원 아이파크 시티 10∼12단지 준공 매출 인식 등이 작용하면서 영업이익 상승으로 이어진 결과라고 회사 측은 설명했다.

HDC현대산업개발 관계자는 “앞으로도 체계적인 원가율 관리와 자체사업 부문 매출 증가 등을 통해 재무건전성을 유지할 것”이라며 “분양을 앞둔 운정 아이파크 시티와 최근 분양한 천안 아이파크 시티 2단지 등 대형 사업장의 사업 추진에 따른 매출 인식도 기대할 수 있어 안정적 실적 상승세를 보일 것”이라고 말했다.

이어 “4분기와 2026년에도 서울원 아이파크, 청주 가경 아이파크 6단지 등으로부터 매출 증대가 예상된다”며 “청주 가경 아이파크, 천안 아이파크 시티 등 검증된 사업장을 중심으로 전국에서 1만 가구 이상을 꾸준히 공급해 안정적인 분양 흐름을 유지하겠다”고 덧붙였다.

