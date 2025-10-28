인천시교육청, 영종하늘5중학교 2029년 3월 개교 목표

인천 중구 중산동 1878-2 일원에 ‘영종하늘5중학교(가칭)’ 건립이 2029년 3월 개교를 목표로 추진된다. 인천시교육청은 최근 교육부 정기 제4차 중앙투자심사에서 이번 사업이 최종 승인됐다고 28일 밝혔다.

신설 학교는 1만6940㎡ 규모로 영종하늘도시 내 학령인구 증가와 기존 학교의 과밀, 원거리 통학 문제 등을 해소하기 위한 조치다. 지역사회 오랜 염원이자 시교육청의 적극적인 추진 노력의 성과로 평가된다.

시교육청은 부지 적정성, 접근성, 도시계획 여건 등을 종합적 검토해 현재 파크골프장 터를 대상지로 최종 확정했다. 앞서 인천경제자유구역청을 포함한 관계기관과 협력해 행정절차를 신속히 진행했다.

아울러 주민과의 지속적으로 대화하며 갈등은 최소화하고 각계 의견을 반영해 ‘지역이 함께 만든 학교’로 의미를 더했다. 도성훈 인천시교육감은 “영종하늘5중학교의 2029년 3월 개교가 차질 없이 이뤄지면서 안전하고 미래지향적인 교육공간 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

