“따뜻하게 간식으로 드세요” 수원시청에 컵라면 56박스 또 왔다… 벌써 7년째

산불감시원 간식으로 제공해달라며 익명의 시민이 수원시청에서 컵라면 56상자를 기부했다.

28일 경기 수원시에 따르면 ‘수원 광교 주민’이라고 밝힌 이 기부자는 컵라면 56상자와 함께 “산불 예방을 위해 고생하는 공직자들에게 전달해달라”는 제목의 편지를 전날 새벽 수원시청 본관 정문 앞에 두고 갔다.

수원시청에 누군가 두고 간 라면상자. 수원시 제공

편지에는 “수년 전 광교산 산불을 진화하기 위해 고생하는 수원시 공직자분들을 보며 감사한 마음을 표현한 지 벌써 7년이 됐다”며 “산불을 감시하느라 외롭고 힘든 시간을 보내는 분들에게 조금이라도 힘이 됐으면 하는 마음에 작은 간식을 준비했다”는 내용이 담겼다.

이재준 수원시장은 “7년째 한결 같이 이어온 그 정성과 진심 앞에 절로 고개가 숙여진다”며 “수원을 따뜻하게 만들어 주신 이름 모를 시민께 진심 어린 감사를 전한다”고 말했다.

이날 컵라면을 기부한 ‘수원 광교 주민’은 지난해 11월에도 산불 감시 담당 공직자에게 전달해달라며 컵라면 33상자와 편지를 두고 갔다.

지난 7년동안 수원시청, 경기도청, 119안전센터, 보건소 등에 기부한 컵라면만 1000상자가 넘는 것으로 파악됐다.

