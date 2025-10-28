회원국 정상·대표단 속속 경주로…김해공항 거쳐 육로 이동

(경주=연합뉴스) 윤관식 기자 = 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간이 시작된 27일 경북 경주시 한 도로에서 경찰이 APEC 정상회의장 등 주요 행사장이 있는 보문단지로의 통행을 전면 통제하고 있다. 2025.10.27 psik@yna.co.kr

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개막을 사흘 앞두고 행사에 참석할 아시아·태평양 주요 국가 정상 및 정부 대표단 등이 개최지 경북 경주로 속속 도착한다.



경찰 등은 각국 주요 인사들 안전을 담보하기 위해 정상회의장이 있는 보문관광단지를 비롯해 경주 전역에서 최고 수준의 보안·경비 태세를 유지하고 있다.



국내외 손님맞이를 위해 주요시설 정비를 마무리한 경북도와 경주시는 수송과 숙박 서비스 등에 차질이 발생하지 않도록 막바지 점검에 분주한 모습이다.



28일 정부 당국 등에 따르면 이번 APEC 행사에 참여하는 회원국 정상 및 주요 인사들은 대부분 전용기 등을 타고 김해공항으로 입국한 뒤 차량을 이용한 경호를 받으며 경주로 들어올 예정이다.



우선 이날 오후 대만 대표단과 페루 정상이 김해공항을 거쳐 경주에 도착하며, 29일 오전·오후에는 뉴질랜드·러시아·홍콩·호주·태국·캐나다·베트남 정상 및 정상급 인사가 차례로 입국할 예정이다.

(경주=연합뉴스) 윤관식 기자 = 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 개막일인 28일 경북 경주시 한 숙소에 미국 정부 소속 경호 차량이 줄지어 주차돼 있다. 2025.10.28 psik@yna.co.kr

도널드 트럼프 미국 대통령도 이재명 대통령과의 정상회담이 예정된 29일 김해공항으로 들어온다.



이어 APEC 정상회의 바로 전날인 30일에는 시진핑 중국 국가주석을 비롯해 싱가포르, 파푸아뉴기니, 일본, 인도네시아, 필리핀, 칠레, 말레이시아, 브루나이 8개국 정상 및 주요 인사들이 경주에 도착한다.



같은 날 APEC 회원국은 아니지만 아랍에미리트(UAE) 칼리드 아부다비 왕세자도 행사 참가를 위해 경주를 찾는다.



트럼프 미국 대통령과 UAE 왕세자 등 2명을 제외한 나머지 정상 등 주요 인사들은 APEC 정상회의가 끝나는 다음 달 1일부터 이틀간에 걸쳐 경주를 떠날 예정이다.



이처럼 각국 정상 등의 경주 방문 일정이 구체화되자 이들을 위한 경호·경비 작전도 실전 모드에 돌입했다.



현재 경북도 전역은 경찰 비상근무 최고 단계인 '갑호 비상'이 내려지며 정점에 이른 경계 태세가 가동된 상황이다.



이날 정상회의장과 각국 정상 숙소 등이 모여있는 보문단지 일대 도로에서는 경찰 등이 순찰차와 싸이카 등을 동원해 차량 경호 동선을 확인하는 모습이 자주 목격됐다.

(경주=연합뉴스) 윤관식 기자 = 28일 경북 경주시 첨성대 앞에서 쌍산 김동욱 서예가가 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사를 맞아 서예 퍼포먼스를 하고 있다. 2025.10.28 psik@yna.co.kr

보문단지 진입도로와 주요 교차로 등에 설치된 검문소에서는 경찰과 군 등이 출입 차량과 인원을 이중·삼중으로 확인했다.



경찰 등은 특히 정상회의 당일인 오는 31일에는 대규모 인력에 더해 드론 무력화 장비, 경찰특공대 장갑차, 헬기 등 등을 지상과 공중에 대거 투입해 보문단지 일대를 '진공상태'로 만들 방침이다.



보문단지 보문호 내 수상과 수중 구역에도 해양경찰 특수기동정 및 특공대가 배치됐으며, 수중 드론 등을 활용한 검측 활동 등이 이뤄지고 있다.



경북도는 APEC 정상회의에 대비해 지난 20일부터 엑스포 대공원에 종합상황실을 마련해 운영 중이다.



이곳에는 총괄, 문화, 봉사, 환경, 안전, 경제, 의료, 교통, 숙박 등 손님맞이에 필요한 9개 분야 임무를 수행할 직원들이 근무 중이다.



경북도 측은 "행사 기간 안전 등에 문제가 없도록 상황실 근무자들을 대상으로 분야별 대응 훈련 등을 실시했다"며 "매일매일 준비 상황을 분석하며 부족한 부분은 없는지 살피고 있다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지