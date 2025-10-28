"최대 30% 할인"…백두대간서 자란 삼척한우 맛봐요

삼척시가 ‘2025 삼척한우 Day’ 행사를 연다.

삼척시는 오는 31일부터 이틀간 삼척문화예술회관 광장에서 청정 백두대간과 동해바다를 품은 자연환경에서 자란 명품 삼척한우 우수성을 알리는 행사를 개최한다고 28일 밝혔다.

2025 삼척한우 Day 포스터. 삼척시 제공

행사 기간 시민과 관광객은 한우 특별할인판매장과 셀프한우구이터를 통해 질 좋은 한우를 최대 30% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 직접 숯불에 구워 맛볼 수도 있다.

또 한우 부위별 무료 시식 행사와 한우버거·한우탈 만들기 등 어린이 무료 체험행사, 지역농특산물 판매장, 경품추첨 등 다양한 부대행사도 마련된다.

특히 행사장 내 한우할인 판매장에서는 등심·안심·채끝 등 다양한 부위를 시중가보다 저렴하게 판매, 구이터 이용객을 위해 상차림비를 결제하면 상추, 쌈장, 김치 등 기본 반찬이 제공된다.

시 관계자는 “청정한 환경에서 자란 삼척한우의 뛰어난 품질을 널리 알리고 지역 한우 농가 소득 증대에 기여하는 자리가 될 것”이라며 “가족 단위 관람객이 즐길 수 있는 체험 프로그램도 풍성하게 준비했으니 많은 관심과 참여를 바란다”라고 말했다.

