권칠승 상대로 인권위 진정 제기한 서울시의원 “대구 시민 인격권 짓밟아”

더불어민주당 권칠승 의원이 대구 시민들의 인격권을 침해했다는 내용의 진정이 국가인권위원회에 제출됐다.

더불어민주당 권칠승 의원. 연합뉴스

국민의힘 이종배 서울시의원은 28일 서울 중구 인권위 앞에서 기자회견을 열고 권 의원을 상대로 인권위에 진정을 제기했다. 권 의원이 최근 국정감사에서 대구 시민들을 비하했다는 이유에서다. 그는 “권 의원의 발언은 대구 시민들의 인격권을 짓밟은 끔찍한 사회적 테러”라며 “희대의 지역 비하이자 끔찍한 시대착오적 지역감정 조장”이라고 말했다.

앞서 권 의원은 전날 대구시청 산격청사에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 박정희 전 대통령 동상과 관련한 공론화 과정에서 아쉬움을 나타내며 “요즘 대구는 보수 꼴통, 극우의 심장으로 불리고 있다”고 발언했다. 같은 당 이상식 의원도 “박정희 대통령에 대한 역사 평가가 끝나지 않았고 그 피해로 고통받는 분들이 계신데 동상을 건립하는 게 과연 대구의 발전에 어떤 영향을 줄 것인가 생각한다”며 “대구가 박정희 전 대통령의 향수에서 벗어나야 한다”고 했다.

이 시의원은 “권 의원은 국민을 대표할 자격이 없다”며 “즉각 사퇴하고 정청래 더불어민주당 대표는 대국민 사과 및 재발 방지 대책을 수립하라”고 촉구했다.

