떠날 때도 '사랑' 나눠주고 간 엄마… "숭고한 생명나눔에 감사"

거동이 불편한 남편을 18년 동안 간호해 온 70대 여성이 뇌사 장기기증으로 4명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.

기증자 제맹순씨의 생전 모습. 한국장기조직기증원

28일 한국장기조직기증원에 따르면 올해 8월 16일 계명대 동산병원에서 제맹순(76)씨가 뇌사 장기기증으로 폐와 간, 양쪽 안구를 기증했다.

제씨는 8월 11일 아침 의식이 없는 채로 남편에게 발견돼 병원으로 옮겼지만, 뇌사 상태가 됐다.

유족들은 제 씨가 평소 다른 사람을 돕던 착한 사람이었기에 누군가의 생명을 살리고 떠나기를 바라는 마음에 기증을 결심했다.

경북 성주군에서 2남 1녀 중 둘째로 태어난 제씨는 조용하고 차분한 성격으로, 사람들과 어울리기 좋아했다고 한다.

결혼 후 가정주부로 생활하던 그는 2008년 뇌졸중으로 편마비가 와서 거동이 불편한 남편을 간호해왔고, 보육원 등에서 봉사활동에도 적극적으로 참여했다.

제씨의 아들 김동훈 씨는 "엄마, 아직도 집 안의 물건들을 보면 문득문득 생각이 나요. 몸은 떠나셨지만, 엄마가 남긴 따뜻함을 느끼면서 하루하루 열심히 살아갈게요. 이제는 모든 아픔 내려놓고, 그곳에서 편히 쉬세요. 사랑해요, 엄마"라고 마지막 인사를 전했다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "삶의 끝에서 사랑을 나눠준 기증자 제맹순씨와 기증자 유가족의 숭고한 생명나눔에 감사드린다"며 "이러한 기적과 같은 일이 우리 사회를 따뜻하고 환하게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다"고 전했다.

