'최강야구', 방송 시간 당겼는데…0.628%로 자체 최저

'최강야구'의 시청률이 하락하며 또 자체 최저 성적을 보였다.

28일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 27일 오후 방송된 JTBC '최강야구' 2025 시즌 5회는 0.628%(이하 전국 유료 가구 기준)의 시청률을 기록했다. 이는 지난주 방송된 4회의 0.827%에 비해 0.199% 포인트 하락한 수치다.

JTBC '최강야구' 포스터

특히 5회는 기존 방송 시간보다 40분 앞당겨진 오후 9시 50분부터 방송됐다. 그럼에도 시청률은 더 떨어졌다.

'최강야구' 2025 시즌은 지난달 22일 방송된 첫 회가 1.491%의 시청률을 기록한 뒤 하락세를 나타내다 4회 만에 1%대가 무너졌다. 이후 2주 연속 0%대 시청률을 나타내며 부진에서 벗어나지 못하고 있다.

27일 방송된 '최강야구' 2025 시즌 5회에서는 최강 컵대회가 시작됨과 함께 예선 1차전으로 브레이커스와 한양대학교의 경기가 펼쳐쳤다. 5회 초까지 방송된 경기에서는 브레이커스가 2:1로 경기를 리드하는 모습을 보였다.

한편 '최강야구'는 매주 월요일 오후 9시 50분 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지