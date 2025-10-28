김도연 전 아나 "남편과 3번 헤어지고 4번째 만나 결혼"

김도연 전 KBS 아나운서가 정신과 의사 남편 오진승과 3번 헤어지고 4번째 다시 만나 결혼했다고 했다.

김도연·오진승 부부는 27일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 나와 결혼 생활에 관해 얘기했다.

제작진이 "정신과 의사도 부부싸움을 하냐"고 묻자 오진승은 "저희 부부는 지금까지 한 번도 부부싸움을 한 적이 없다"고 답했다.

이어 아내도 노력하고, 저도 아내 얘기를 귀기울여 듣고, 감사 편지도 많이 쓰고, 감사 일기도 쓴다. 몇 년 뒤 싸울지 몰라도 아직 싸운 적은 없다"고 했다.

오진승 발언에 김도연은 웃음을 참지 못하자 이현이는 "아내는 다른 생각을 하고 있는 것 같다"고 말했다.

김도연은 "남편이 이렇게 아무 목적이 없는 거짓말을 많이 해서 짜증이 난다"고 했다.

그러면서 김도연은 "지난주에도 싸웠다"고 했다.

이어 연애 시절부터 다툼이 잦았다고 하며 "20대처럼 싸우며 연애했다. 3번 싸워서 ㅔ어지고 4번째 만나서 결혼을 했다"고 답했다.

김구라는 "저게 싸움이 아니면 싸움이 뭐냐. 그러면 난 지난 결혼에 한 번 싸웠다. 이혼했으니까"라고 했다.

딘딘은 "내가 상담 갔을 때 나보다 표정이 안 좋다"고 말했다.

김도연은 오진승과 2022년 10월 결혼했다.

