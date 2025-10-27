“지금은 제2건국전쟁, 대한민국이 죽고 사는 문제”… 국힘 장동혁, 2월 공천 본격화

국민의힘 장동혁 대표는 27일 내년 지방선거를 앞두고 “지금 우리가 해야 하는 건 대한민국 헌법, 자유 민주주의를 지키고 시장 경제, 법치주의를 지켜야 하는 제2의 건국전쟁”이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 27일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 전국 광역의원 및 강원도 기초의원 연수에서 격려사를 마치고 인사하고 있다. 뉴시스

장 대표는 이날 국회 의원회관에서 국민의힘 소속 전국 광역 의원을 대상으로 진행된 연수에서 이같이 말하고 “우리가 지금 해야 하는 것은 세계 일류 국가로 도약할 수 있도록 대한민국과 청년들의 미래를 지키는 체제 전쟁”이라고 강조했다.

그는 “우리가 내년 지방선거에서 진다면 그것은 장동혁 지도부의 실패, 국민의힘 패배가 아니다. 자유민주주의의 패배”라면서 “그래서 우리가 내년 지방선거를 반드시 이겨야만 한다”고 했다.

그러면서 “‘내가 아니면 안 된다’가 아니라 누구라도 싸워 이길 수 있는 전사를 내보내 반드시 우리가, 자유민주주의가, 법치주의가 승리해야만 한다”며 “지금 그 자리를 내놓고서라도 이겨야만 한다”고 강조했다.

장 대표는 “오늘 이 자리에서 국민이 함께 나서서 만드는 기적, 제2의 건국 전쟁, 체제 전쟁을 시작하려 한다”면서 “하나로 뭉쳐서 싸워 이기자. 내년 지방선거가국민이 만드는 기적의 시작이 될 것”이라고 말했다.

이어 “내년 지방선거는 우리에게 절박한 선거다. 내가 당선되고 내가 떨어지는 문제가 아니라 대한민국이 죽고 사는 문제”라고 덧붙였다.

송언석 원내대표는 “내년 지방선거에서 무조건 이겨서 국회 숫자가 많다고, 행정권을 장악했다고 국민이 동의하지 않는 걸 마음대로 하는 걸 용납할 수 없다는 걸인식하도록 (해야 한다)”라고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 27일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 전국 광역의원 및 강원도 기초의원 연수에서 참석자들과 이재명 정부의 부동산 정책을 규탄하는 피켓팅을 하고 있다.뉴시스

지방선거 총괄기획단 단장 자격으로 연사로 나선 나경원 의원은 “결국 이들(여권)이 하려는 건 범죄자 대통령이 대통령 됐으니 재판을 다 뒤집는 것”이라며 “좌파전체주의 완성은 개헌이다. 올해 안에 검찰, 사법, 언론 장악을 끝내고 내년에 개헌할 것”이라고 주장했다.

아울러 “지방선거에서 사람을 잘 공천해야 한다. 선거 때마다 우리가 중도 타령해서 망한다고 생각한다. 조용히 안 싸우고 이미지가 괜찮으면 공천되는데 그래서 안 싸우는 것”이라며 "잘 싸우는 사람, 당에 헌신하는 사람이 공천받아야 한다“고 말했다.

당 지도부와 광역 의원들은 이날 행사 도중 이재명 정부의 부동산 정책을 규탄하며 ”서민 탄압 위선 정권 이재명 정부 규탄한다“, ”부동산 재앙 주거 지옥 정책 참사 철회하라“ 등 구호를 외쳤다.

