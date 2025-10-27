농협상호금융, MZ세대 타깃 신상품 '황금 쌀 찾기 적금'출시

농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)은 MZ세대를 비롯한 청년층의 농업·농촌에 관한 관심을 높이기 위해 27일 게임과 금융상품을 접목한 ’황금쌀 찾기 적금’을 출시한다고 밝혔다.

’황금쌀 찾기 적금’은 상호금융업권 최초로 디지털 게임 콘텐츠와 저축상품을 연계하여 전국 16개 지역을 대표하는 특산물을 찾는 과정에서 숨겨진 황금쌀 10개를 모으면 우대금리를 받는 상품으로 농축협별 기본금리에 더해 최고 연 4.5%의 우대금리를 추가 제공한다.

해당 상품은 개인 고객이면 누구나 NH콕뱅크를 통해 가입 가능하며, 가입기간은 6개월 단일 기간으로 납입금은 월 천원부터 20만원까지 가능한 상품으로 ▲황금쌀 10개 모으기 성공 시 최고 연 2.5% ▲만 39세 이하 가입 고객은 최고 연 0.5% ▲자동이체 실적 4회 이상 시 최고 연 0.5% ▲농축협 영업점 특별 우대금리 등 다양한 우대금리를 제공한다.

여영현 대표이사는 “’황금쌀 찾기 적금’은 젊은 세대가 게임을 통해 농업·농촌과 연결되어 관심을 가질 수 있는 새로운 형태의 금융 경험”이라며, “농협은 앞으로도 젊은 세대들과 적극 소통하며, 농업·농촌에 대한 가치를 전파하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

