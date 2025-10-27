삼양식품 펄스랩, 홈쇼핑 진출…소비자 접점 확대

삼양식품은 펄스랩 브랜드 제품을 론칭 이후 처음으로 홈쇼핑 채널에서 판매한다고 27일 밝혔다.

삼양식품 ‘펄스랩’ 제품들. 삼양라운드스퀘어 제공

지난 7월 새롭게 선보인 ‘펄스랩’은 ‘pulse’(콩류)와 ‘laboratory’(실험실)의 합성어로, 콩을 기반으로 다양한 실험을 통해 차별화된 스낵 간편식을 선보이는 브랜드다.

현재 ‘한입 쏙! 후무스’ 2종(캐슈넛, 핫스파이시)과 ‘한입 쏙! 식물성 너겟’ 2종(스위트갈릭, 크러쉬드페퍼)의 제품 라인업을 갖추고 있다. 삼양식품이 자체 개발한 식물성 단백질, 병아리콩 등을 활용해 단백질과 식이섬유 함량이 풍부한 것이 특징이다. 특히 후무스는 미국 등 다수의 국가에서 건강한 식단으로 각광받으며 큰 인기를 끌고 있다.

제품은 별도의 해동 없이 냉동 상태 그대로 전자레인지나 에어프라이어로 조리가 가능해 간편하게 영양을 챙기고 싶은 1인 가구 및 가족 단위 소비자의 선호도가 높을 것으로 기대된다.

이번 방송은 이날 오후 5시35분부터 1시간 동안 GS샵 홈쇼핑을 통해 진행한다. 방송에서는 펄스랩 제품 4종이 각각 3팩씩 담긴 세트 제품을 최저가로 판매한다. 구매 고객 중 추첨을 통해 펄스랩 굿즈(보냉백)와 삼양라면, 불닭소스 제품을 추가로 증정하는 이벤트도 진행한다.

삼양식품 관계자는 “건강 간식, 식사 대용 스낵에 대한 관심이 높아지면서 더 많은 소비자에게 펄스랩 제품을 알리기 위해 홈쇼핑 판매를 진행하게 됐다”면서 “앞으로도 펄스랩 브랜드를 통해 간편하고 건강하게 즐길 수 있는 스낵 제품을 다양하게 선보여 나가겠다”고 말했다.

