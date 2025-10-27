국민 절반 “10·15 부동산대책 단기 효과 있을 것”…보수층은 ‘회의적’ [리얼미터]

지난 26일 서울 남산에서 아파트 단지 모습이 보이고 있다. 뉴시스

10·15 부동산대책이 주택 가격 안정에 단기적인 효과를 낼 것이라는 응답이 국민 절반에 달했다는 여론조사 결과가 나왔다.

다만 지역별·이념별로는 평가가 엇갈리며, 특히 영남권과 보수층에선 ‘효과 없을 것’이라는 인식이 더 높았다.

27일 여론조사기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 23~24일 전국 만 18세 이상 1천1명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 49.8%가 ‘효과가 있을 것’, 43.2%는 ‘효과가 없을 것’이라고 답했다.

‘잘 모르겠다’는 응답은 7.1%였다.

지역별로는 서울(51.5%)·인천·경기(54.4%)·광주·전라(56.9%)·제주(58.6%) 등에서 절반 이상이 긍정 평가를 내놨다.

반면 대구·경북(53.0%)과 부산·울산·경남(50.7%)에서는 부정 응답이 과반을 넘겼다.

이념 성향별로 보면, 진보층의 77.0%는 ‘효과가 있을 것’이라 본 반면, 보수층의 64.8%는 ‘효과가 없을 것’이라고 답했다.

중도층은 긍정(49.4%)과 부정(44.6%)이 오차범위 내에서 팽팽했다.

부동산 시장 안정을 위해 보유세(재산세·종부세)는 강화하고, 거래세(취득세·양도세)는 완화하자는 세제 개편안에 대해서는 ‘동의한다’는 응답이 48.9%, ‘동의하지 않는다’는 응답이 41.2%로 집계됐다.

보유 주택별로는 1주택자 52.2%가 ‘세제 개편에 동의한다’고 답한 반면, 다주택자 52%는 ‘동의하지 않는다’고 응답했다.

무주택자의 경우 동의 46.7%, 비동의 39.2%로 나타났다.

이번 조사는 무선 100% 임의전화걸기(RDD) 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며, 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

