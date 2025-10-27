[속보] 李대통령 “스캠 범죄로 예민, 한국 국민 배려 감사”…캄보디아 총리 “심심한 위로”

이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령은 27일(현지시간) 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의를 계기로 훈 마네트 캄보디아 총리와 정상회담을 갖고, 최근 불거진 '캄보디아 스캠 사태'에 관해 논의했다.

이 대통령은 이날 오전 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 훈 총리와 만나 "대한민국에서는 현재 스캠 범죄 문제에 국민 전체가 매우 예민한 상태인데, 캄보디아 당국이 대한민국 국민에 대해서 각별한 배려를 해준 점에 진심으로 감사하다"고 말했다.

이 대통령은 "캄보디아와 대한민국은 아주 특별한 관계"라며 "앞으로도 우리 교민들에 대한 캄보디아의 각별한 배려에 감사하면서 한국과 캄보디아가 지금과는 다른 새로운 단계의 협력 관계를 맺어나가기를 기대한다"고 밝혔다.

이어 "얼마 전 한국 대표단이 방문 했을 때 격의 없이 환대해 준 점에 대해서 대한민국 국민을 대표해 진심으로 감사하다"며 "총리의 정말 뛰어난 지도력으로 캄보디아가 계속 발전해 나가길 바라고 한국과 캄보디아 간에 지금과는 다른 새로운 차원의 높은 협력이 이뤄지기를 기대한다"고 말했다.

이 대통령은 "앞으로 상호 방문도 하고 또 더 많은 시간을 갖고 깊이 있는 대화를 할 수 있기를 바란다"며 "캄보디아와 대한민국은 역사적 경험이 유사한 점이 많다. 한국이 한발짝 앞서 나가고 있기는 하지만 캄보디아에게도 새로운 모델이 되고 대한민국도 캄보디아 발전에 크게 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

훈 총리는 "최근에 한국인 대학생 1명이 캄보디아에서 사망하는 불행한 일이 있었다"며 "이 불행한 사태에 대해서 심심한 위로를 전한다"고 말했다.

이어 "캄보디아 경찰 당국은 가만히 있지 않았다. 즉시 조사를 하고 범인들을 체포했고, 스캠 관련 인사들을 추적하기 위해서 한국과 함께 공조하고 있다"며 "캄보디아 정부는 인신매매, 마약 등 초국경 범죄 퇴치에 매우 큰 우선순위를 두고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "최근 수년간에도 이런 초국경 범죄에 대해서 저희가 많이 잡았고, 7월 초엔 이런 초국경 범죄를 잡기 위해서 제가 주재하는 범국가적 TF를 출범시켰다"며 "아시다시피 이건 하나의 국가가 해결할 수 있는 건 아니다. 역내 문제라 역내 국가들이 함께 노력해야 한다"고 말했다.

