대통령실, 부동산 민심에 “안타깝고 송구…불가피한 고육지책”

이규연 대통령실 홍보소통수석은 최근 부동산 정책과 관련해 부정적 여론에 대해 “안타깝고 송구하다는 말씀 먼저 드려야 될 것 같다”고 밝혔다.

이 수석은 27일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연 부동산 정책 관련 질문에 “일부 불편이 일어나고 있는 것에 대해서 송구하다는 말씀 먼저 드리겠다”면서도 “현시점에서 불가피한 정책이라는 말도 드리고 싶다”고 말했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석. 뉴스1

이 수석은 “부동산의 폭등이라는 게 미래에 재앙이 될 수밖에 없고 이것을 방치했을 경우에는 더 큰 문제가 될 수 있기 때문에 고육지책이었다”고 설명했다. 이 수석은 이어 “생애 최초 주택담보인정비율(LTV)은 여전히 생애 최초의 건 70%를 유지하고 있다. 또 15억원 이하 아파트는 최대 6억의 대출이 현재도 가능하다는 점을 강조해 드리고 싶다”면서 “저희가 약간 불편을 드리고 한 것은 송구하지만 우리의 정책 구조는 분명히 부동산 투기수요를 억제하고 급격한 집값 상승을 붙잡기 위한 조치”라고도 덧붙였다.

이 수석은 10·15 부동산 대책에 따라 “(시장이) 안정화 추세로 가고 있는 것이 아니냐는 판단을 하고 있다”면서 보유세 인상, 재건축초과이익환수제 등 추가 대책에 대해서는 선을 그었다.

이 수석은 ‘갭투자’ 논란으로 사퇴한 이상경 전 국토부 차관과 관련해서는 김윤덕 국토부 장관이 이재명 대통령에게 이 차관의 사의를 받아들이는 것이 좋겠다고 의견을 제시했다고 전했다.

야당에서 이어지는 김용범 대통령실 정책실장, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 이억원 금융위원장 사퇴 요구에 대해선 “야당 대표에 대한 부동산 문제도 나와 있다. 그분들(정책실장 등)이 다주택자가 아니다”라고 반박했다.

