美, 동남아 국가들과 무역합의…대중 경제·안보 포위망 강화

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아 순방길에 오른 가운데 트럼프 행정부가 말레이시아를 비롯한 주요 동남아 국가들과 무역 합의를 타결했다. 합의에는 관세를 확정하고 비관세 분야 장벽을 줄이는 것은 물론 경제 안보와 수출 통제 분야에서 협력을 강화하는 내용 등이 담겼다. 정상회담이 예정된 한국, 중국 등과도 무역 합의가 도출될 수 있을지 주목된다.

백악관은 26일(현지시간) 말레이시아, 캄보디아, 태국, 베트남과의 무역 합의 공동성명을 발표했다. 말레이시아, 캄보디아와는 ‘상호무역협정 합의’로, 태국, 베트남과는 ‘상호무역협정 프레임워크 합의’로 명시했다. 이 내용에 따르면 미국은 말레이시아·캄보디아·태국산 제품에 대한 상호관세율을 19%로 유지한다.

사진=AP연합뉴스

베트남에 대해서는 20%의 상호관세율을 유지하기로 했다. 말레이시아와 베트남은 미국의 공산품 및 농산물 수출품에 대해 시장 우대 접근을 제공하기로 했다. 캄보디아와 태국은 미국산 공산품 및 식품·농산품에 부과되던관세를 철폐하기로 했다.

미국과 이들 동남아 국가들은 자동차 안전·배출가스 기준, 의약품 및 의료기기허가 기준 등 비관세 장벽도 낮추기로 합의했다. 또한 말레이시아와 태국은 미국의 디지털 서비스나 디지털 제품에 대해 ‘디지털세’를 도입하지 않기로 했으며, 차별적 조치를 부과하지 않기로 했다.

미국과 이들 동남아 국가들의 무역 합의 공동성명에는 “경제 및 안보 협력을 강화하고, 공급망의 회복력과 혁신을 제고하며, 관세 회피를 방지하고, 투자 안보 및 수출 통제 분야에서 협력한다”는 내용이 담겼다. 말레이시아는 미국에 대해 핵심광물 및 희토류 원소 수출을 금지하거나 할당제를 두지 않기로 약속했다.

미국 기업과 협력해 핵심 광물 및 희토류 산업의 신속한 발전을 추진하기로 했다. 중국이 전세계 국가들을 상대로 자국이 우위를 점한 희토류 수출 통제를 예고한상황에서 미국과 동남아 국가간 이번 합의는 양측간 협력을 강화하며 중국을 견제하려는 움직임으로 해석된다.

미국과 말레이시아, 캄보디아의 무역협정은 향후 몇 주간 필요한 국내 절차를 거친 뒤 발효된다고 백악관은 밝혔다. 프레임워크에 합의한 태국, 베트남의 경우 추가 협상을 통해 세부 내용을 최종 확정한 뒤 협정 서명과 국내 절차를 거쳐 협정이 발효된다.

