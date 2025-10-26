도룡동 9년 만에 신축… 최고 26층 탁 트인 조망 [부동산 특집]

GS건설은 대전 유성구 도룡동 382번지에 들어서는 ‘도룡자이 라피크’(투시도)를 이달 분양한다.

단지는 지하 3층~지상 26층, 4개동, 총 299가구로 구성됐다. 전용면적 84~175㎡의 중·대형 위주다. 절반 이상이 85㎡ 초과 타입으로, 타입별 일반분양은 △84㎡A 23가구 △84㎡B 69가구 △84㎡C 48가구 △115㎡ 4가구 △120㎡A 75가구 △120㎡B 32가구 △136㎡A 20가구 △136㎡B 26가구 △PH 175㎡ 2가구다.

해당 지역의 신축 아파트는 9년 만이다. 도룡동은 대전의 전통적 부촌으로 주거선호도가 높지만 2016년 이후 신규 분양이 없었다. 또 기존 도룡동 일대가 고도제한으로 대부분 12층 이하의 저층 단지 위주로 형성됐지만 단지는 최고 26층으로 탁 트인 조망을 확보했다.

주거 수요가 많다는 점도 특징이다. 주변에 대덕연구단지와 대기업·국책연구소 등 연구기관이 밀집해 있다. 대덕초·중·고와 대전과학고 등 학군도 조성돼 있다. 1660-3299

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지