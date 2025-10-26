HOT 소스처럼… 글로벌 불장 기원 이색 행사 [재테크 특집]

삼성증권은 지난 25~26일 경북 김천에서 개최된 ‘2025 김천김밥축제’에서 ‘글로벌 주식 불장(상승장) 기원 맵소스(매운소스)’ 이색마케팅을 펼쳤다.



삼성증권의 이번 마케팅은 주식시장의 ‘장(場)’과 음식의 ‘장(醬)’이라는 중의적 의미를 활용해 한국의 ‘고추장’, 일본의 ‘와사비’, 중국의 ‘마라장’, 미국의 ‘핫소스’ 등 4종으로 구성된 제품을 고객들이 김밥과 함께 즐기는 캠페인이다. 특히 각 국의 매운 맛을 담당하는 소스를 구성해 주식 시장의 ‘불장’을 기원한다는 의미를 내포해 위트 있게 캠페인 메시지를 전달했다.

지난 25일 경북 김천의 ‘2025 김천김밥축제’에서 열린 삼성증권의 ‘글로벌 불장’ 기원 행사에서 참가자와 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 삼성증권 제공

이번 김밥축제 기간 동안 삼성증권 부스를 찾은 방문객들은 삼성증권이 제공한 주식불장 패키지의 4종 소스를 맛보며 소스맛을 비교하기도 했다. 또 삼성증권 음식료 담당 애널리스트가 김밥과 맵소스를 즐기는 삼성증권의 ‘주식장인 캠페인’ 유튜브 영상도 인기몰이 중이다.



삼성증권 관계자는 “이번 이벤트는 주식 시장의 열기를 유쾌하게 풀어낸 프로젝트”라며 “고객들이 삼성증권을 친근하게 경험할 수 있도록 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지